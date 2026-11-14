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Bayern Münih'in zaten kabarık olan sakatlık listesine bir isim daha eklenmiş gibi görünüyor.

Alphonso Davies, Kanada ile Guatemala arasındaki CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında (3-2) henüz niteliği belirlenmeyen bir sakatlık geçirdi ve yalnızca beş dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Orta Amerika ekibinin bir atağında kendi ceza sahasında geriye doğru hareket ederken talihsiz bir şekilde ayağı kayan Davies, ardından gelen şutu engellemek için yeniden ayağa kalktı. Daha sonra devam edemeyeceğini belirtmek için kendini çimlere bıraktı. Yedek kulübesine giderken gözle görülür bir hayal kırıklığıyla başını salladı.

Kanada Yardımcı Antrenörü Mauro Biello, maçın ardından Davies'in "vücudunun alt kısmından sakatlandığını" söyledi. Ayrıntılı kontrollerin daha kesin bir teşhis ortaya koyması bekleniyor. Takım arkadaşı ve golcü Tani Oluwaseyi, "Hepimiz Phonzie'yi yeniden gördüğümüz için çok sevinmiştik. Bu kadar erken oyundan çıkması bizi gerçekten çok üzdü" dedi.

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Bayern Münih'te alarm zilleri bir kez daha çalıyor olabilir. Almanya'nın rekor şampiyonunda özellikle hücum hattında Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala ve Luis Diaz da dahil olmak üzere çok sayıda oyuncu forma giyemiyor. Saibari'nin (sindesmoz bağ yırtığı) ve Gnabry'nin (kas sakatlığı) büyük olasılıkla bu yıl başka bir maça çıkamayacağı belirtilirken Musiala ile Diaz takım antrenmanlarına yeniden kısmen katılmaya başladı ve millî aranın ardından dönmeleri bekleniyor.

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Ancak 26 yaşındaki Davies yeniden uzun süre sahalardan uzak kalacak olursa bu, kendisi için özellikle ağır bir darbe olacak. Sol bek, Mart 2025'te millî takımda geçirdiği çapraz bağ yırtığından bu yana, özellikle geçen sezon kendisini zorlayan kas sakatlıklarıyla tekrar tekrar karşı karşıya kaldı.

Alphonso Davies, Bayern Münih'teyken zaten sakatlık sorunu yaşıyor muydu?

PSG'ye karşı oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yaşadığı yeni bir kas sakatlığı Davies'in evinde düzenlenen Dünya Kupası'nın neredeyse tamamını kaçırmasına neden oldu. Kanada Millî Takımı'nın kaptanı yalnızca son 32 turunda kısa bir süre forma giyebildi. Sakatlanan uyluğu hâlâ sorun yarattığı için Davies, Bayern Münih'le geçireceği sonraki sezonu da düşünerek başka hiçbir maçta oynamamayı ve bunun beraberinde getireceği daha ağır bir sakatlık riskinden kaçınmayı tercih etti.

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Bu sezon ise Davies, Bayern Münih yöneticilerini rahatlatacak şekilde iyi bir performans sergiledi ve fiziksel açıdan sağlam göründü. Hatta savunmanın solunda Nathaniel Brown ile girdiği forma rekabetinde bir süre öne çıktı. Ardından sakatlanan Diaz'ın yerine sol kanatta oynayarak başarılı bir performans gösterdi.

Ancak son dönemde sakatlık sorunu yaşadığına, Vincent Kompany'nin yerine Mainz 05 deplasmanı öncesinde açıklamalarda bulunan Danks de işaret etmişti. Danks bir hafta önce, "Dinlendirilmeyi düşünebileceğimiz birkaç oyuncumuz var" demiş ve üst üste iki maçta neredeyse tüm süre boyunca sahada kalabilecek durumda olmadığını belirttiği Davies'in adını özellikle anmıştı.

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Bu nedenle Davies, rekor şampiyonun Mainz 05 karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette ancak yaklaşık 70 dakika sonra oyuna girdi. Buna rağmen Kanada Millî Takımı'na katıldığı dönemde bir kez daha sakatlık yaşadı.

Davies, 2025'te yaşadığı çapraz bağ ve menisküs yırtığından bu yana Guatemala karşısında ilk kez ilk 11'de yer aldı. Ağır sakatlığının ardından, Davies'in sakatlığının boyutu ancak Münih'e dönüşünden sonra tespit edildiği için Bayern Münih'ten Kanada Federasyonu'na ağır suçlamalar yöneltilmişti.

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Takım arkadaşı ve golcü Tani Oluwaseyi, "Hepimiz Phonzie'yi yeniden gördüğümüz için çok sevinmiştik. Bu kadar erken oyundan çıkması bizi gerçekten çok üzdü" dedi.