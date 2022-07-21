Oliver Kahn, Barcelona'nın ekonomik durumuna şüpheyle yaklaşan Nagelsmann'ın aksi yönde bir açıklama yaptı.

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Barcelona'nın transfer döneminde yaptığı hamleler hakkında Julian Nagelsmann'dan farklı düşünüyor.

Uzun süredir ekonomik sorunlar yaşayan Katalan ekibi buna rağmen Raphinha ve Robert Lewandowski gibi iki maliyetli transfer gerçekleştirdi.

Nagelsmann bu durum karşısında şüpheci bir tavır takınsa da, Kahn olayı başka bir perspektiften ele almayı tercih etti.

Ne söyledi?

Bayern Münih'in ABD kampı için yapacağı yolculuk öncesinde konuşan Kahn şu ifadeleri kullandı:

"Durum yanıltıcı olabilir, dışardan bakan biri bu tip konularda yargıya varmamalı. Hiçbirimiz bu değerlendirmeyi yapacak konumda değiliz."

"Barcelona ne yaptığını biliyor olmalı. Önemli bir borç yükü altına girdiklerini tahmin ediyorum, ama kulübün gelir ve giderlerini sadece kendileri biliyor."

Nagelsmann anlam veremedi

Genç teknik adam Barcelona'nın yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen tranfer yapabilmesinden dolayı duyduğu şaşkınlığı dile getirmişti.

"Sadece Robert değil, bir sürü yeni oyuncu aldılar."

"Açıkçası nasıl yaptıklarını bilmiyorum, Barcelona dünya üzerinde parası olmadan oyuncu satın alabilen tek kulüp. Bu garip ve çılgınca."

Kahn ile Nagelsmann arasındaki anlaşmazlık yeni değil

Bayern Münih'in başına geçen yaz getirilen Julian Nagelsmann ilk sezonunda Bundesliga'yı şampiyon olarak tamamlasa da, takımın Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etmesi kimseyi memnun etmedi.

Oliver Kahn, Temmuz ayı başında yaptığı açıklamada; yeni sezonda Nagelsmann'dan çok daha fazlasını beklediğini söylemişti.

Nagelsmann'dan genç oyunculara şans vermesini ve onların gelişimine katkıda bulunmasını isteyen Kahn, başarı çıtasının yüksekliğine de vurgu yapmıştı.

"Sezonun ikinci yarısında beklentilerin gerisinde kaldık. Bayern'de başarılı olmaktan başka seçeneğimiz yok, Nagelsmann da bunu biliyor."