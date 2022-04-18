Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi'ne erken vedanın yankıları sürerken, teknik direktör Julian Nagelsmann ile sportif direktör Hasan Salihamidzic arasında transfer konusunda anlaşmazlıklar olduğu yönündeki iddialar da yeniden su yüzüne çıktı.

Nagelsmann'ın bu konuya yönelik açıklamaları dikkatleri çekti.

Bayern Münih'in uzun süredir aynı çekirdek kadroyla mücadele ettiğini aktaran Nagelsmann kulübün transfer operasyonla biraz daha riskli tercihler yapabileceğini belirtmesi, kadrosunu istediği gibi şekillendiremediği yönündeki yorumları beraberinde getirdi.

Bayern'in eski teknik direktörü Hansi Flick de Salihamidzic ile benzer bir sorun yaşamıştı.

Salihamidzic risk istemiyor

Nagelsmann'ın kulübün transfer döneminde daha cesur adımlar atması konusundaki açıklamasına rağmen sportif direktör Salihamidzic ise bu yönde bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

DAZN' a konuşan Boşnak futbol adamı, "Önemli bir risk almayacağız" sözleriyle Nagelsmann'ın beklediği kabuk değişiminin gerçekleşmeyeceğinin sinyallerini verdi.

Kontratları 2023 yazında sona erecek olan Alman yıldız Serge Gnabry ve dünyanın en iyisi olarak nitelendirilen Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Bayern Münih'in önümüzdeki sezonki transfer çalışmalarını, bu oyuncuların geleceklerine karar vermelerinin ardından şekillendirmesi bekleniyor.

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