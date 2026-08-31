Absolut Bayern'ın haberine göre stoper, menajerleri tarafından Ajax'a önerildi. Hollanda'nın dev kulübü, buna göre Ito'yu savunmada hâlâ aranan takviye için bir aday olarak görüyor.

Ajax'ın olası son dakika girişimlerinde işine yarayabilecek unsur ise şu: Hollanda'da yaz transfer dönemi biraz daha uzun süre açık kalıyor ve Almanya'daki gibi salı günü (1 Eylül) değil, çarşamba günü (2 Eylül) kapanıyor. Böylece bir Ito anlaşmasını ayarlamak için biraz daha fazla zaman kalabilir.

Temel olarak bakıldığında ise Ito'nun Münih'ten ayrılması sürpriz olmaz. Aylardır Bayern'in, tatmin edici bir teklif gelmesi hâlinde Japon oyuncunun ayrılığına izin vereceğine dair haberler dolaşıyordu. Bayern'in nasıl bir bonservis beklentisine sahip olduğu net değil, ancak kulübün Ito için, 2024'te VfB Stuttgart'a onun adına ödediği 23,5 milyon avrodan daha az bir gelir elde etmesi muhtemel görünüyor.

Hiroki Ito'nun Bayern Münih'teki mevcut durumu nasıl?

27 yaşındaki oyuncu, yaşadığı çok sayıdaki sakatlık şanssızlığı nedeniyle Bayern'de hiçbir zaman düzenli forma giymeyi başaramadı ve gelecekte durumunun değişeceğine dair ihtimal de hiç parlak görünmüyor. Ito, Dayot Upamecano, Jonathan Tah ve Min-jae Kim'in arkasında yalnızca dördüncü stoper konumunda yer alıyor. Ayrıca sol bek olan yan pozisyonunda da, oradaki güçlü kadro yapısı nedeniyle şu anda forma şansı bulması pek olası değil. Yeni sezonun ilk iki resmi maçında Borussia Dortmund'a karşı oynanan Süper Kupa'da (2-1) ve VfB Stuttgart karşısındaki Bundesliga maçında (5-1) Ito, iki karşılaşmada da 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.

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Japon milli oyuncu, 2028'e kadar geçerli sözleşmesine rağmen transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Alman rekortmeninden ayrılacak mı? Ajax cazip bir çıkış yolu sunabilir; Hollanda ekibi bu yaz Marc-Andre ter Stegen'den Julian Brandt'a, Caio Henrique ve Daley Blind'dan Sofyan Amrabat'a kadar birçok önemli ve tecrübeli isimle kadrosunu güçlendirdi.

Hiroki Ito şimdiye kadar Bayern Münih formasıyla kaç maç oynadı?

Josip Sutalo'nun (Lazio'ya) ve Ko Itakura'nın (Borussia Mönchengladbach'a) da aralarında bulunduğu ayrılıkların ardından savunmanın merkezine yeni bir oyuncu takviyesi gerçekten gerekebilir ve bu doğrultuda gözler muhtemelen Ito'ya çevrilmiş durumda. Eski Stuttgartlı oyuncu, Bayern'de son iki yılda 31 resmi maçta görev yaptı. Bu süreçte iki gol ve iki asist üretti.

FC Bayern, yerine yeni bir oyuncu alma zamanı olmadan Ito'dan gerçekten vazgeçebilir mi? Savunmadaki kadro derinliği, Japon oyuncunun ayrılığına aslında onay verebilecek düzeyde. Upamecano, Tah ve Kim gibi üç oturmuş ismin yanı sıra, ihtiyaç hâlinde Josip Stanisic de stoperde görev yapabilir ve böylece adeta Ito'nun kadrodaki yerini alabilir.