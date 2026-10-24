FCB'nin cumartesi öğleden sonra açıkladığı üzere kaleci Neuer, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ayağındaki geçmeyen tendon tahrişi, 40 yaşındaki kaleciyi yeniden sahalardan uzak kalmaya zorluyor.

Akşam saatlerinde ise Sky, orta saha oyuncusu Aleks Pavlovic'in de baldırındaki sorunlar nedeniyle maçı kaçıracağını bildirdi.

Neuer, ayağındaki sorun nedeniyle geçen hafta sonu RB Leipzig karşısında alınan 6-1'lik iç saha galibiyetinde ve ondan önce Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger karşısında forma giyememişti. Hafta içinde FC Arsenal ile oynanan ve 2-2 biten Şampiyonlar Ligi mücadelesinde FCB kalesine dönmüştü ancak şimdi yeniden sahalardan uzak kalacak.

Leipzig ve Stavanger maçlarında olduğu gibi Neuer'in yerine Jonas Urbig geçecek. FCB'de Neuer'in halefi olarak yetiştirilen 23 yaşındaki kaleci, bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda dört kez forma giydi. Alman millî takımıyla da iki maça çıktı. Bu nedenle Bayern'in, kalecisinin maç ritminden uzak kalmış olabileceği konusunda endişelenmesine gerek yok.

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Bayern Münih'te Manuel Neuer'in yanı sıra kimler forma giyemeyecek, sakatların yerini kimler alabilir?

Şampiyon, sezona iyi başlayan ve ligde üçüncü sırada bulunan Freiburg deplasmanında başka önemli oyuncularından da yararlanamayacak. Orta sahanın lideri Joshua Kimmich, Arsenal maçında olduğu gibi ailesindeki bir vefat nedeniyle forma giyemeyecek. Pavlovic de oynayamazsa merkez orta sahadaki seçenekler iyice azalacak. Bu durumda Tom Bischof'un yanı sıra henüz 18 yaşındaki Bara Sapoko Ndiaye de bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıkabilir. Bir diğer seçenek ise Konrad Laimer'in dörtlü savunmanın sağında değil, daha önce asıl mevkisi olan ön liberoda oynaması.

Ayrıca hücum oyuncusu Luis Diaz (küçük çaplı kas demeti yırtığı), oyun kurucu Jamal Musiala (uyluk kası sakatlığı) ve stoper Min-jae Kim (kas zorlanması) sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Üstelik yalnızca bazı as oyuncular değil, teknik direktör de Breisgau'da takımın yanında olmayacak. Vincent Kompany, cuma günü ikinci takımın antrenmanını izlerken tesislerde yere yığılmıştı. Belçikalı teknik adam bunun üzerine Münih'teki bir hastaneye götürüldü ve o zamandan beri tetkikleri sürüyor.

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Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, cumartesi sabahı düzenlenen basın toplantısında Kompany'nin durumunun stabil olduğunu doğruladı. Son dönemde ağır bir viral enfeksiyon geçiren 40 yaşındaki teknik adamın ne zaman dönebileceği ise belirsiz. Eberl, "Vinnie'ye ihtiyacı olan bütün zamanı vereceğiz, bir takvim belirlemeyeceğiz. NE olduğunu ve NASIL olduğunu anlamamız gerekiyor. Ama haftalardan söz ediyoruz, bunun hepimiz için açık olması gerek" dedi.

Freiburg'da Kompany'nin yerine yardımcı antrenör Aaron Danks görev yapacak. 43 yaşındaki İngiliz, 2024'te Kompany ile birlikte Säbener Straße'ye gelmişti.