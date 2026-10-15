Lennart Karl'ın Bayern Münih'te çıkışını yapmasının üzerinden bir yıl geçti. Münih ekibinin A takımındaki ilk golünü Club Brugge'e karşı atan Karl, böylece Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en genç Alman oyuncusu oldu. Bu gol yalnızca tarihi değil, aynı zamanda oldukça güzeldi. Önce harika bir çalım attı, ardından topu isabetli bir şutla sağ üst köşeye gönderdi. Bayern Münih taraftarları da bu golü ekim ayının golü seçti.

O dönem henüz 17 yaşında olan sağ kanat oyuncusu, bu golle Avrupa çapında manşetlere çıktı. Karl'a yönelik ilgi kısa sürede tuhaf boyutlara ulaştı. Örneğin İngiliz televizyon yorumcusu Micah Richards, Karl hakkında kendi yazdığı şu şiiri canlı yayında okudu: "Genç Karl Lennart, bir bilgenin soğukkanlılığıyla yaşının çok ötesinde oynuyor. Yeteneği ve ateşiyle Bayern'i daha yükseğe taşıyor. Sahneyi aydınlatan, bir anda ortaya çıkan bir yıldız. Kesinlikle doğru yolda."

Karl, Şampiyonlar Ligi'nde sonraki maçları olan Arsenal ve Sporting Lizbon karşılaşmalarında da gol attı. Böylece Kylian Mbappe'yi geride bırakarak üst üste üç Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç oyuncu oldu. 2025 sonbaharında Karl'ın oyununda harika bir rahatlık vardı. Geriye bakmak insana hüzün veriyor, çünkü o rahatlık çoktan kayboldu. Karl, bir zamanlar adını duyurduğu Şampiyonlar Ligi'nde şimdi profesyonel kariyerinin şu ana kadarki en kötü dönemini yaşadı.

Viking Stavanger ile 3-3 biten maçta teknik direktör Vincent Kompany, ona bu sezon üçüncü kez ilk 11'de yer verdi. Karl'ın bilançosu şöyleydi: tehlike yaratmayan iki şut, başarılı çalım yok, kazanılan ikili mücadele yok, 0-2'lik skora yol açan pozisyonda yetersiz karşı pres ve devre arasında oyundan alınma. Harika çocuğa ne oldu?

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Lennart Karl'ın heyecan verici ilk sezonu, Dünya Kupası'nı kaçırmasıyla sona erdi

Geçen sezonun devre arasındaki bir taraftar kulübü ziyaretinden başlayalım. Karl, orada Real Madrid'i "hayalimdeki kulüp" olarak nitelendirdi ve bu sözleri beklendiği gibi büyük tartışmalara yol açtı. Karl ilk kez sahadaki performansı dışında bir nedenle kamuoyunun gündemindeydi.

Sezonun ikinci yarısının başlarında Karl, sonbahara kıyasla çok daha silik ve talihsiz bir görüntü çizdi. Şubat başındaki TSG Hoffenheim maçında yaşanan bir pozisyon bunun adeta özeti gibiydi: Art arda yaptığı sayısız ayak hareketinin ardından topu kontrol edemedi. Top dışarı çıktı, rakibi Alexander Prass ise alaycı bir şekilde başparmağını kaldırdı. Karl artık zaman zaman maçın tamamını yedek kulübesinde geçiriyordu. Marttan itibaren yeniden etkileyici bir performans sergilemeye başladı, ancak uyluğundaki kas yırtığı onu durdurdu.

Görünüşe göre sakatlık döneminde de dikkat çekmek isteyen Karl, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında "hayalimdeki kulüp" dediği Real Madrid'e karşı oynanan maçı Allianz Arena tribünlerinde baştan aşağı pembe, sıra dışı bir kıyafetle izledi. Real Madrid hakkındaki sözleri gibi bu tercih de kamuoyunda tartışıldı: Bunu yapabilir mi? Elbette yapabilir! Ancak bunun kaçınılmaz sonuçlarının futbola odaklanmasına yardımcı olup olmadığı bambaşka bir soru.

Karl, sezonun son bölümüne yetişerek sahalara döndü ve ilk sezonunu etkileyici bir süre olan 1.984 dakika ve daha da etkileyici 17 gol katkısıyla tamamladı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da onu Dünya Kupası kadrosuna çağırdı, hatta ilk 11'de oynayabileceğinin sinyalini verdi. Karl, Almanya'nın büyük umudu olarak görülüyordu. Ancak antrenmanda bir kez daha kas yırtığı yaşadı ve Almanya Milli Takımı kampından gözyaşları içinde ayrılmak zorunda kaldı. Dünya Kupası yerine rehabilitasyon.

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Lennart Karl: Elversberg'de gol attı ama yine de maçın kazananlarından olamadı

Karl, Bayern Münih'in sezon öncesi hazırlıklarının tamamını kaçırdı ve ancak Bundesliga'nın açılışındaki Stuttgart maçında oyuna sonradan girerek sahalara döndü. O gün, "Çok ama çok zorlu bir süreçti" diyerek yaşadıklarını anlattı. Bayern Münih, eylül başında Schalke 04'e karşı ilk 11'de başladığı maçta ise sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

SV Elversberg karşısında Karl yine maça ilk 11'de başladı, hatta gol de attı. Buna rağmen maçın kazananlarından biri gibi görünmüyordu. Bunun bir nedeni, Elversberg taraftarlarının bulunduğu tribünün önünde yaptığı gereksiz yere kışkırtıcı gol sevinciydi; ardından sürekli ıslıklandı. Diğer neden ise Kompany'nin, Elversberg'in beraberlik golünden hemen sonra yaptığı dört oyuncu değişikliği kapsamında onu oyundan almasıydı. Münih ekibi ancak yeni oyuncularla birlikte etkili oynamaya başladı ve maçı 2-1 kazandı.

Ardından Union Berlin karşısında sergilenen görkemli performansta Karl, kas sorunları nedeniyle yoktu. Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Milli Takımı'nda çıktığı ilk maçta da etkisiz kaldı. Şimdi de Stavanger'de devre arasında oyundan alındı.

Bayern Münih'te Lennart Karl: Takım arkadaşları da zorlanıyor

Bir 18 yaşındaki oyuncunun gelişiminde bu tür iniş çıkışlar tamamen normal. Şu anki durumu için zaman zaman daha şimdiden kriz uyarıları yapılması, her şeyden önce geçen sezon ne kadar hızlı geliştiğini gösteriyor. Taraftarlar ve kulüp yöneticileri artık Karl'ı bir yetenek olarak değil, kadronun tam teşekküllü bir üyesi olarak görüyor. Beklentiler de buna göre şekilleniyor. Şu da açık: Bilerek dikkat çeken davranışlarda bulunan biri (Real Madrid'i hayalindeki kulüp olarak nitelendirmesi, pembe kıyafeti, art arda yaptığı ayak hareketleri, Elversberg taraftarlarının önündeki gol sevinci) ister istemez kamuoyunun daha fazla odağında kalır. Hakkındaki değerlendirmeler de her yönde daha sert olur.

Futbol açısından bakıldığında, Karl'ın temel özelliklerinden biri cesareti. O, yalnızca kendisinden bekleneni güvenli biçimde yapmakla yetinen bir oyuncu değil. Pozisyonlarında, çalımlarında ve şutlarında sık sık yüksek risk alıyor. Bu yüzden ya hiçbir şey yolunda gitmiyor ya da olağanüstü oynuyor. Karl, diğer futbolculardan bile fazla biçimde formuna, yakaladığı ivmeye ve oyunundaki rahatlığa ihtiyaç duyuyor. Şu anda bunların hiçbiri onda yok. Bir noktada hepsi aniden geri dönecek. Geçen baharda da zor haftaların ardından yeniden yükselişe geçmişti. Şimdilik böyle dönemler geçirmesine ve bunlara sakin yaklaşmasına anlayış gösterilebilir. Ancak Bayern Münih'te kalıcı olmak için performansına zamanla belli bir istikrar katmalı; özellikle de topsuz oyunda.

Dar kadro ve sıkışık maç takvimi nedeniyle Karl, oynamak için kaçınılmaz olarak fırsat bulmaya devam edecek. Üstelik Münih ekibinin hücum hattındaki takım arkadaşları da çeşitli nedenlerle zorlanıyor. Stavanger'de devre arasında Karl'ın yerine giren Ismael Saibari, maçın son bölümünde oyundan alındı. Jamal Musiala hâlâ sahalara dönmek için çalışıyor. Serge Gnabry, sakatlığının ardından eski formuna kavuşma yolunda. Luis Diaz haftalardır gergin görünüyor. Michael Olise ise Stavanger'de gördüğü kırmızı kart nedeniyle Arsenal'e karşı oynanacak bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında cezalı olacak. Belki de bu en büyük sahne, Karl'ın büyük dönüşü için tam doğru zamandır.