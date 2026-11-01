Bayern Münih'te kaleci krizi: Manuel Neuer ve Jonas Urbig'in Atletico Madrid maçında forma giymesi ciddi şekilde şüpheli

Bayern Münih, Atletico Madrid deplasmanında oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde A takımındaki iki kalecisinin sağlık durumundan endişeli. Manuel Neuer, ayağındaki sorun nedeniyle kısa süre önce oynanan Bundesliga maçını kaçırırken yedeği Jonas Urbig, Borussia Dortmund karşılaşmasında başına sert bir darbe aldı.

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Bayern'de sakatlık endişeleri artıyor

Bayern'in Dortmund'la 2-2 berabere kalmasının ardından Bavyera devi, kadro kurmakta ciddi güçlük yaşayabilir. Kulüp, hücum hattında Michael Olise, Ismael Saibari ve Serge Gnabry'nin sakatlıklarıyla uğraşırken kaleci mevkisindeki durum da kritik bir hâl aldı. Ayağındaki geçmeyen tendon tahrişi nedeniyle Klassiker'de forma giyemeyen Neuer'in yerine oynayan Urbig, maç sırasında sert bir darbe aldı.

34. dakikada, Dortmundlu Carney Chukwuemeka iptal edilen bir golle sonuçlanan pozisyonda iki diziyle kalecinin başına çarptı. Sert çarpışmaya rağmen 23 yaşındaki Urbig maçı tamamladı ancak olayın hemen ardından belirgin biçimde sarsılmış görünüyordu. Bayern'in sağlık ekibi, İspanya deplasmanında oynamasına engel olabilecek beyin sarsıntısı belirtilerinin gecikmeli olarak ortaya çıkıp çıkmayacağını görmek için genç kaleciyi yakından takip ediyor. Urbig, son düdüğün ardından olayın ciddiyetini hafife almaya çalıştı. Bild'in aktardığına göre Urbig, karma alanda şaka yaparak şöyle dedi: “Her şey yolunda ama yüzüme iki diz darbesi aldım...”

Neuer için zaman daralıyor

Asıl endişe, süregelen tendon sorunlarının yol açtığı ayak bölgesinde sıvı birikmesiyle mücadele eden takım kaptanı Neuer'in durumu. 40 yaşındaki efsane kaleci, Freiburg, Magdeburg ve Dortmund'a karşı oynanan son üç resmî maçta forma giyemedi. Cumartesi akşamı Allianz Arena'dan ayrılırken durumuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Neuer, Atletico Madrid maçında oynayıp oynayamayacağına ilişkin sorulara “Umarım...” yanıtını verdi.

İyimserliğine rağmen kulüp içinden gelen bilgilere göre deneyimli kalecinin pazartesi öğleden sonra Madrid'e gidecek kadroda yer alabilmesi için zaman daralıyor. Böyle önemli bir Avrupa maçında yokluğu, takımın liderlik açısından ciddi bir eksiklik yaşamasına neden olacaktır.

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Bayern sağlık ekibi için sıra dışı koşullar

Dortmund maçındaki karmaşa, Bayern'in sağlık ekibinin sınırlarını zorladı. Urbig yerde kaldığında takım doktoru Prof. Dr. Peter Ueblacker, sakatlanan Saibari ve Gnabry'yi tedavi etmek için soyunma odasındaydı. Doktorun kaleciyi değerlendirmek üzere sahaya dönmesi birkaç dakika sürdü. Ardından ilk yarının kalan bölümünde Urbig'in hareketlerini kale arkasından izledi ve devre düdüğüyle birlikte onu değerlendirmek için fırsat buldu.

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Bu gelişmeler, deneyimli yedek kaleci Sven Ulreich'in beklenenden erken oyuna girmesine neredeyse yol açıyordu. 38 yaşındaki kaleci, çarpışmanın hemen ardından ısınmaya gönderildi ve Urbig'in devam edebileceği anlaşılana kadar saha kenarında hazır bekledi. Teknik ekip şimdi, takım pazartesi öğleden sonra Münih'ten ayrılmadan önce iki asıl seçenekten herhangi birine sağlık ekibinin oynama izni verip vermeyeceğini endişeyle bekliyor.

Ulreich, Şampiyonlar Ligi görevi için hazır

Ne Neuer ne de Urbig'in seyahat edebilecek durumda olduğu değerlendirilirse sorumluluk güvenilir Ulreich'e düşecek. Deneyimli yedek kaleci, Bavyera'daki uzun kariyeri boyunca kriz dönemlerinde birçok kez göreve geldi. Son resmî maçına Mart 2026'da çıktı. Tesadüfen o dönemde de Neuer sakatlık, Urbig ise beyin sarsıntısı nedeniyle aynı anda forma giyemiyordu.

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Bayern'in Madrid deplasmanı, Şampiyonlar Ligi serüveninde kritik bir an. Atletico'nun hücum hattıyla kalede yerleşik bir birinci tercih olmadan karşılaşmak hiç de ideal değil. Kulüp, pazar günü antrenman tesislerinden gelecek iyi haberleri bekliyor ancak mevcut işaretler, “Ulle”nin sezonun en büyük sınavlarından birine hazırlanması gerektiğini gösteriyor. Bayern, İspanya'nın başkentinde olumlu bir sonuç almak için yola çıkacak kadrosunu önümüzdeki 24 saat içinde kesinleştirmek zorunda.