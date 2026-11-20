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Bayern Münih'te şok! Dünyanın en iyi futbolcusu Harry Kane ve yıldız Michael Olise, 1. FC Köln maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

İlk olarak, maçın 15. dakikası geride kaldıktan kısa süre sonra İngiltere Millî Takımı'nın kaptanı, Joël Schmied ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Kölnlü oyuncu, kendi ceza sahasında arkadan Kane'in ayak bileğine temas etmiş, aynı anda topa da müdahale etmişti.

Kane birkaç dakika daha aksayarak oynamayı denese de sonunda sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yerine Tom Bischof oyuna girdi.

İlk yarının ilerleyen bölümünde Olise de Köln savunmacısı Tom Krauß ile aynı anda topa vurdukları pozisyonda sakatlandı. Fransız millî oyuncu ilk yarıyı tamamlayabilse de devre arasında soyunma odasında kaldı. Yerine genç oyuncu Tim Binder girdi.

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Kane ve Olise sakatlandı! Kesin teşhis ne?

Böylece Kane ve Olise, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz ve Alphonso Davies'in ardından sakatlık nedeniyle Bayern Münih'in yararlanamadığı diğer hücum oyuncuları oldu. Sakatlıklarının kesin teşhisi ilk etapta bilinmiyordu ancak Olise, maç devam ederken stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

Jamal Musiala sakatlığını atlatarak yeniden kadroya dönse de teknik direktör Vincent Kompany'nin maç öncesinde doğruladığı üzere 23 yaşındaki oyuncu ancak 20 dakikalık kısa bir süre forma giyebilecek durumdaydı.