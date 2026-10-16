"Sürekli aynı hataları tekrarlıyorlar. Bu seviyede alışılmadık bir durum" dedi eski kaleci, Sky'ın "Triple - der Hagedorn-Fussballtalk" programında.

Almanya'nın rekor şampiyonunu Augsburg (2-2) ve Viking Stavanger (3-3) karşısındaki beraberliklerde özellikle erken yediği goller zor durumda bıraktı. Bu gollerin bir kısmı akılalmaz hatalardan kaynaklandı. Lehmann bu konuda bir örüntü gördüğünü düşünüyor. 56 yaşındaki eski kaleci, "Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde de kritik anlarda, kazanmak istiyorsanız yapmamanız gereken bu hataları yaptılar" dedi ve ekledi: "İyi savunma yaparsanız kazanırsınız."

Lehmann, hataların kaynağında bir "iletişim sorunu" olduğunu ve bunda Kompany'nin de payı bulunduğunu söyledi: "Oyuncular birbirleriyle konuşmadığı için teknik direktör olarak bu konuda örnek olmam gerekiyor."

Bayern Münih'te Vincent Kompany'den kimsenin şüphesi yok

Bu eleştiri oldukça şaşırtıcı. Birincisi, Kompany'nin 2024 yazında göreve başlamasından bu yana çok az hata yaptığı belirtildi. İkincisi, Belçikalı teknik direktör özellikle takıma karşı açıklık ve empatiyle şekillenen iletişimi nedeniyle takdir görüyor. Bayern Münihli oyuncular ve kulüp yöneticileri de geçmişte bunu defalarca doğruladı.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 12:30 RBL

Kompany'nin iki rahat Almanya şampiyonluğu, bir Almanya Kupası şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ile yarı finale ulaşılan iki iyi sezondan oluşan karnesi de dikkat çekici. Bayern Münih, 2025 sonbaharında 40 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesini iki yıl uzatarak 2029'a kadar yeniledi.

Bayern Münih, geçen yılın finalisti Arsenal ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmadan önce cumartesi günü Leipzig karşısında yeniden galibiyet yoluna dönmek istiyor. Bundesliga'da zirvedeki SC Freiburg ve BVB ile arasındaki puan farkı şu anda iki. Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde ise doğrudan son 16 turuna yükselmek için hâlâ çok iyi bir şansı var.