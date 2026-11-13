Bayern Münih’in eski CEO’su Oliver Kahn, onursal başkan Uli Hoeness’i Jamal Musiala’nın nörolojik rahatsızlığına ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirdi. Kulübün efsane isimlerinden Kahn, uzun yıllar birlikte çalıştığı Hoeness’in Alman millî futbolcunun yüksek bedelli sözleşmesine ilişkin durumu ve devam eden sağlık sorununu kulüp yönetimi için bir sorun olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

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Kamuoyuna yapılan açıklamalar sert tepki çekti

Kahn, Hoeness'in Musiala'nın tıbbi teşhisini maaşıyla kamuoyu önünde ilişkilendirip durumu Alman şampiyonu için bir “ikilem” olarak nitelemesinin ardından tartışmaya katıldı. Eski kaleci, sakat oyunculara ilişkin kulüp içi mali değerlendirmelerin olağan olduğunu kabul etse de konunun kamuoyuna sunuluş biçimine itiraz etti. Bu görüş ayrılığı, kulübün oyun kurucunun iyileşme sürecini nasıl yönettiği konusunda Allianz Arena'da yeni bir gerilim yarattı.

Eski yönetici, kamuoyuna verilen mesajı eleştirdi

Tartışmaya ilişkin görüşlerini LinkedIn üzerinden paylaşan eski yönetici, üst düzey kulüplerin bir oyuncu hastalandığında değerlerinden vazgeçemeyeceğini savundu: “Kulübün bizzat imzaladığı bir sözleşmeye uymak olağanüstü bir insanlık örneğiymiş gibi davranmamalı. Kulüp yalnızca oyuncunun performansını satın almadı; bununla birlikte gelen riski de satın aldı.

“Kulüpler kendilerini aile olarak tanımlamayı sever. Aile olmaktan yalnızca bunun bir maliyeti olmadığı sürece söz edip işler pahalıya mal olmaya başladığı anda rakamlardan bahsetmeye başlamak sorunlu.”

Uzun vadeli sözleşmelerin kapalı kapılar ardında değerlendirilmesinin gerekli olduğunu kabul eden Kahn, empatiyi korumanın da şart olduğunu vurguladı: “Belirleyici soru, bu değerlendirmeleri yeniden [insani terimlerle] ifade edip edemedikleridir. Hâlâ sahalardan uzak kalan bir varlık olarak gördükleri oyuncunun ardındaki insanı görebiliyorlar mı? Kulüp oyuncunun mu, yoksa yalnızca sözleşmesinin mi arkasında duruyor?

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“Bu tür sorular sormak sinizm değildir. Bunları sormamak profesyonellikten uzak olur.”

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Onursal başkan, oyuncunun eski performansına dönüp dönemeyeceğini sorguladı

Tartışma, Hoeness'in Bavyeralı yayın kuruluşu BR'nin Sonntags-Stammtisch programına katılarak orta saha oyuncusunun tıbbi açıdan bilinmeyen bir süreçten geçerken maaşının tamamını almaya devam ettiğine dikkat çekmesiyle başladı.

Programda kulübün doktorlarının karşı karşıya olduğu zorluğu anlatan Hoeness, şunları söyledi: “Bu durumda bir ikilemle karşı karşıyayız. Çünkü kolayca iyileştirilemeyen bir hastalığı var, ancak ilaç kullanımıyla belli ölçüde kontrol altında tutulabiliyor.”

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Deneyimli yönetici, üst düzey futbolun fiziksel gerekliliklerini göz önünde bulundurarak hücum oyuncusunun hastalığa yakalanmadan önceki “performans düzeyine yeniden ulaşamayabileceği” uyarısında da bulundu.

Sahalardan uzak kalan oyun kurucu, yeniden form tutmayı hedefliyor

Yönetim düzeyindeki tartışmaya rağmen Bayern, Musiala'ya tam destek sözü verdi. EURO 2024 Altın Ayakkabı ödülünü paylaşan, 235 maçta 71 gol ve 38 asist kaydeden oyuncunun sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor. Ayrı bir arka adale sakatlığı nedeniyle eylül ayından bu yana sahalardan uzak kalan Musiala, kısa süre önce antrenman sahasına döndü. Avrupa'nın en üst düzeyinde kendini yeniden kanıtlamaya çalışırken öncelik, antrenman yükünü dikkatle yönetmek olacak.