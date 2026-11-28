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Almanya'nın rekor şampiyonu, Hamburg deplasmanı öncesinde hücum oyuncusu sıkıntısı yaşıyor. Jamal Musiala ve Michael Olise'in son sakatlıklarının ardından teknik direktör Vincent Kompany'nin 11. hafta kadrosuna kulübün altyapısından iki genç oyuncu eklemesi bekleniyor. Geri dönen oyunculardan biri bu sezon ilk kez A takım kadrosuna girerken 16 yaşındaki bir golcü, uzun zamandır beklediği Bundesliga'daki ilk maçına çıkabilir.

kicker'in haberine göre, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Maycon Cardozo ile Bastian Assomo, HSV karşısında bu sezon ilk kez kadroda yer alacak. Brezilya kökenli Taylandlı Cardozo, geçen sezon Bayern'in World Squad programından Bundesliga'da forma giyen ilk oyuncu olmuş ve iki lig maçına çıkmıştı. Omuz sakatlığı nedeniyle ağustostan bu yana forma giyemeyen Cardozo'nun aksine Assomo, A takımda henüz hiç oynamadı.

16 yaşındaki oyuncunun tam adı Bastian Friedrich Assomo. Berlin doğumlu, 1,90 metre boyundaki Assomo, son yıllarda Bayern altyapısından çıkan en büyük forvet yeteneği olarak görülüyor. Geçen nisan ayında 1. FSV Mainz 05 maçında A takımın maç kadrosuna girmiş, ancak forma şansı bulamamıştı. Son haftalarda kısa sürede attığı çok sayıda golle adından söz ettirdi ve birçok taraftar ile gözlemcide yakında A takımda ilk maçına çıkacağı beklentisini yarattı.

Harry Kane'in sindezmoz bağından, onun yerine oynayan Ismael Saibari'nin yine sindezmoz bağından ve Serge Gnabry'nin uyluk kasından sakatlanmasının ardından bu beklenti artmıştı. Ancak teknik direktör Vincent Kompany, son maçlarda Assomo'ya şans vermedi. Bunun yerine hem 1. FC Köln ile 1-1 biten maçta hem de Şampiyonlar Ligi'nde OSC Lille'e deplasmanda 2-1 kaybettikleri karşılaşmada 19 yaşındaki forvet Noah-Codjo-Evora'yı birkaç dakikalığına oyuna aldı.

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Bayern'le sözleşmesini kısa süre önce 2030'a kadar uzatan Codjo-Evora, bu sezon tüm turnuva ve takımlarda çıktığı 20 maçta beş gol attı. Assomo ise son dönemde adeta istediği gibi gol buldu. Berlin doğumlu oyuncu, yalnızca son altı maçında 13 gol kaydetti: Bayern'in ikinci takımının Regionalliga Bayern'de oynadığı son iki maçın her birinde ikişer gol attı. Bu iki maçın arasında U17 milli takımıyla çıktığı üç karşılaşmada sekiz (!) kez fileleri havalandırdı. Çarşamba günü de Youth League'de bir gol ve bir asistle müthiş gol serisini sürdürdü.

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Maç kadrosuna alınması, Bayern'in sakatlık sorunlarının daha da ağırlaşmasından bir gün sonra gerçekleşiyor. Kompany, cuma günü önce Michael Olise'in ağrıları nedeniyle HSV maçını da kaçıracağını açıkladı. Öğleden sonra ise Jamal Musiala'nın sağlığında yaşadığı yeni aksilik, Almanya'nın rekor şampiyonu çevresinde büyük sarsıntı yarattı. Musiala'yı sekiz hafta sahalardan uzak bırakan kas lifi yırtığı, oyuncu iki kısa süreli maç deneyimiyle sahalara döndükten sonra yeniden nüksetti. Bu, artık sonu gelmeyecekmiş gibi görünen sakatlıklarla dolu hikâyesinin üzücü dip noktası.

Bir medya haberine göre Kompany, Musiala'ya Lille karşısında oynamamasını tavsiye etti. Ancak oyuncunun, Bayern'in üst düzey yöneticilerinin kamuoyu önündeki baskısı nedeniyle oynamakta ısrar ettiği belirtiliyor. Onursal başkan Uli Hoeneß, CEO Jan-Christian Dreesen ve özellikle eski CEO Karl-Heinz Rummenigge, son haftalarda Musiala'nın nörolojik işlev bozuklukları nedeniyle eski performans düzeyine dönüp dönemeyeceğini sorgulamış ve maaşında düzenleme yapılmasını gündeme getirmişti. Özellikle Rummenigge, soğuk ve hesapçı bulunan sözleri nedeniyle eleştirilmişti.

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Bayern Münih'in genç yeteneği Bastian Assomo'nun güçlü ve zayıf yönleri

Elbette bunlar altyapı ve dördüncü lig maçlarıydı. Assomo şimdi Bundesliga için de yeterince hazır olup olmadığını gösterebilir. Sezon öncesi hazırlık döneminde A takımda parlamış, dört hazırlık maçında iki gol atmıştı. Tom Bischof o dönemde, "Yaşına göre gerçekten inanılmaz," diyerek onu övmüştü.

Assomo'nun gol oranı kendi adına konuşuyor. Ancak altyapıdaki antrenörlerinin ve Kompany'nin, oyuncunun hâlâ gelişmesi gereken pek çok yönü olduğunu düşündüğü belirtiliyor. İlk top kontrolü ve taktik anlayışı gelişime açık görülüyor. 1,90 metrelik boyuna rağmen kafa vuruşlarının da henüz kusursuz olmadığı söyleniyor.