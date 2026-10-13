Her şey hayal kırıklığıyla başladı. Barcelona, 19 Ağustos'ta Joao Cancelo'yu bir kez daha yeni transferi olarak tanıtmak istiyordu. Portekizli millî futbolcu, üzerinde '2' numaralı forma bulunan tam takım kıyafetiyle Trofeo Joan Gamper öncesinde Camp Nou'da yürüdü. Kısa süre önce transfer edilen dünya şampiyonu dünya şampiyonu Rodri ile birlikte taraftarların karşısına çıkmak için adeta sabırsızlanıyordu.

Ancak Al-Ahly karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin yaşandığı o akşam bu gerçekleşmedi. Cancelo sahaya çıkmak üzereyken geri çağrıldı. Bir videoda, öfkeli savunmacının stadın iç koridorlarında hararetle el kol hareketleri yaptığı, kollarını havaya kaldırdığı ve sonunda soyunma odasına doğru yürüdüğü görüldü. Daha sonra tribünde, üzerinde günlük kıyafetleriyle yerini aldı.

Bu durumun nedeni, Barcelona yöneticilerinin Cancelo'nun transferini zamanında tamamlamak için son ana kadar uğraşmasıydı. Ancak evrak işleri bitmemiş, bazı bürokratik engeller aşılmamıştı. Savunmacı, İspanya şampiyonunun yeni transferi olarak resmen duyurulacağı ertesi güne kadar biraz daha beklemek zorunda kaldı.

Evrak işleri, Barcelona ve Cancelo transferinin sancılı son aşaması: Bu daha önce de yaşanmamış mıydı? Barça, ocak ayı ortasında oyuncuyu o dönemki kulübü Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den yeniden yarım sezonluğuna kiralamak istediğinde de bir şeyler ters gitmişti. Blaugrana, transferi sosyal medya hesaplarından resmen duyurdu, ancak kısa süre sonra transferin tamamlandığına ilişkin paylaşımları kaldırdı. Kulüp, As gazetesine yaptığı açıklamada Cancelo'nun transferini "transferin tüm önemli ayrıntılarını netleştirmeden" erken duyurduğunu mahcup bir şekilde kabul etti.

Yazın olduğu gibi ocak ayında da kısa sürede mutlu sona ulaşıldı ve Cancelo çok geçmeden teknik direktör Hansi Flick'in kadrosuna resmen katıldı. Üstelik toplamda üçüncü kez. Barça, 2023/24 sezonunda da onu o dönem Manchester City'den kiralık olarak Katalonya'ya getirmişti. Ancak bu kez birlikteliğin kalıcı olması hedefleniyor.

Joao Cancelo'nun Barcelona ile sözleşmesi ne zamana kadar?

Cancelo ile güçlü menajeri Jorge Mendes'in, Al-Hilal'e baskı yaparak Saudi Pro League'in önde gelen kulübüyle sözleşmesinin feshedilmesini sağladığı belirtiliyor. Cancelo, diğer şeylerin yanı sıra takımın kampına da katılmadı ve Barça'nın sportif direktörü Deco'ya, "Ya Barcelona'ya geleceğim ya da bir yıl boyunca oynamayacağım. Kendimi her zaman bu kulüple özdeşleştirdim" dediği aktarıldı. Ardından bonservis bedeli ödenmeden gerçekleşen transfer geldi; Cancelo, 2029'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Geleceğine nihayet uzun vadeli bir açıklık kazandırma yolunda ona en önemli iki ilkesi yardımcı oldu: inanç ve direnç. Cancelo için bunlar vazgeçilmez. Bu yüzden İngilizce karşılıklarını ("Faith", "Resilience") ve bir haç figürünü ensesine dövme yaptırdı.

Getty Images

Barcelona'daki deneyimleri sayesinde yeni transferin uyum sürecine neredeyse hiç ihtiyacı olmadı. Son şampiyonun yeni LaLiga sezonuna yaptığı müthiş başlangıçla birlikte Barça'da herkes Lamine Yamal'ın dehasından, Raphinha'nın inanılmaz bitiriciliğinden, yeni transferler Karim Adeyemi ve Anthony Gordon'ın hızından ya da Rodri'nin orta sahadaki top hâkimiyetinden övgüyle söz ederken, Cancelo'nun Blaugrana'nın olağanüstü performansına katkısını da ne kadar vurgulasak az.

32 yaşındaki oyuncu, sekiz resmî maçın yedisinde forma giydi ve son dört karşılaşmanın üçüne ilk 11'de başladı. Ayrıca üç gol katkısı yaptı. Cancelo'nun çok yönlülüğü, yeni bir özellik olmasa da dikkat çekiyor. Flick bu sezon onu alışık olduğu sağ bek pozisyonunda, savunmanın solunda ve sağ kanatta oynattı. Top tekniği, oyun görüşü ve akıllı koşularıyla takımının tıkır tıkır işleyen düzenine kusursuz biçimde uyuyor. Teknik direktörü, Cancelo'nun Barça'nın oyununa kattığı "müthiş teknik" ve "büyük tutkudan" övgüyle söz ediyor.

Joao Cancelo üst üste müthiş goller atıyor

Cancelo, son uzun millî maç arasında da üstün formunu gösterdi; Portekiz formasıyla hem Danimarka'ya (4-2) hem de Norveç'e (2-1) gol attı. Böylece bu sezon resmî maçlarda üç gole ulaştı ve üçünün de her biri müthişti. İlkini, eylül ortasında Barça'nın Racing Santander karşısında 7-2 kazandığı gol düellosunda uzaktan çektiği, üst direğin altından ağlara giden sert şutla attı. Hızı 128,5 km/sa olarak ölçülen şut, LaLiga'da ayın golü seçildi.

Danimarka karşısında ise Portekiz formasıyla ceza sahasında aldığı güzel pası, kalesinden çıkan kaleci Mads Hermansen'in üzerinden teknik beceri gerektiren bir aşırtmayla gole çevirdi. Birkaç gün sonra Norveçlilerle oynanan maçta, seken topu 17 metreden sağ ayağına alıp köşeye sert bir vuruş yaptı. Üstelik eski Benfica oyuncusu, Porto'daki Estadio do Dragao'da seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Bunların hepsi Cancelo'nun şu anda ne kadar özgüvenli olduğunu gösteriyor.

Cancelo'nun bu olağanüstü formuna Bayern Münih'te ancak çok nadiren rastlanmıştı. Münih ekibi onu Ocak 2023 sonunda, oldukça şaşırtıcı biçimde Manchester City'den kiralamıştı. Başta genel olarak büyük bir transfer başarısı sayılan hamle, sonunda iyi bir kiralık dönemine dönüştü; ne daha fazlasına ne daha azına. Cancelo'nun Julian Nagelsmann ve halefi Thomas Tuchel yönetimindeki çalkantılı sezonun ikinci yarısında Bayern formasıyla gösterdiği performans en üst düzeyde değildi. Yine de 24 maçta bir gol ve yedi asist kesinlikle kayda değer.

Üstelik son maç gününde Borussia Dortmund ile uzaktan yaşanan yarışta dramatik biçimde şampiyonluğun kazanılmasıyla mutlu sona ulaşıldı. Ancak Bayern'in 70 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı nispeten kısa sürede belli oldu. Bu tutar kuşkusuz yüksekti, fakat Bayern yöneticileri bedeli düşürmek için pazarlık yapmayı da denemedi. Kulüpte herkesin Cancelo'ya ikna olmadığı söyleniyordu. Bild gazetesine göre zaman zaman öngörülemez davranışlarla kendini gösteren mizacı konusunda da şüpheler vardı (Pep Guardiola muhtemelen bunu doğrulayabilir). Böylece Cancelo kısa süreliğine Manchester'a döndü; Alman rekortmen şampiyonu da ona X'te paylaştığı iki cümleyle pek de özenli olmayan bir şekilde veda etti.

Bayern Münih neden Joao Cancelo'yu bonservisiyle transfer etmedi?

Tuchel o yaz daha sonra Cancelo'nun ayrılığının "futbolla ilgili nedenlerden" kaynaklanmadığını, "çünkü onun harika bir futbolcu olduğunu" açıkladı. Ancak Bayern, Raphael Guerreiro'nun bonservis bedeli ödenmeden transfer edilmesinin ardından bek pozisyonlarında kendini iyi durumda görüyordu. Ayrıca Alphonso Davies uzun bir aradan sonra iyileşmişti ve altyapıdan yetişen yetenekli Josip Stanisic de hazırdı. Tuchel, "Dolayısıyla bu, pozisyon ve mali durum meselesiydi" dedi.

Cancelo ise daha sonra Almanya'daki dönemin "düşündüğünden daha zor" olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Bundesliga'nın olduğundan daha kolay olduğunu ve Bayern'in çok daha fazla üstünlük kuracağını düşünmüştüm. Özellikle de üst üste on şampiyonluk kazandıkları için." Bayern'le ilgili güzel anıları vardı: "Orada bulunduğum altı ay boyunca bana çok şey katan bir kulüptü. Harika oyuncularla birlikteydim ve kulüp muhteşem."

Getty Images

Böylece Münih, Cancelo'nun olaylarla dolu kariyerinde yalnızca kısa bir bölüm olarak kaldı. Dünyayı oldukça üst düzeyde bir futbolcu olarak dolaştı; adı geçen kulüplerin yanı sıra Valencia, Juventus ve Inter formalarını da giydi. Avrupa'nın en büyük beş liginden dördünde şampiyonluk kazanmayı başaran ilk profesyonel futbolcu oldu.

Ancak daha önce nadiren şimdiki kadar iyiydi. Şu anda hayal kırıklığından söz etmek zaten mümkün değil. Yine de Flick, Portekiz formasıyla çıktığı dört (uzun) maçın ardından geçen hafta sonu Getafe karşısında alınan 3-0'lık galibiyette ona dinlenme fırsatı verdi. Barcelona'yı şimdi son derece zorlu bir fikstür bekliyor: Cancelo ve takım arkadaşları, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olduktan sonra yaklaşık dört hafta içinde Real Betis, PSG, Real Madrid, Deportivo Alaves, Aston Villa ve Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Joao Cancelo'nun performans istatistikleri: