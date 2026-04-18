Bayern Münih'te Harry Kane ile olan ikilisi acımasızca bozuldu; Dünya Kupası da tehlikeye girdi

Serge Gnabry sezonun geri kalanını ve muhtemelen Dünya Kupası'nı da kaçıracak. Bayern Münih'in forveti kasık bölgesinden sakatlandı ve tıbbi ekibin yaptığı tetkiklerin sonucunda önümüzdeki dönemde rehabilitasyona girecek.

Bayern, kasık kasında yırtık oluşan Gnabry'nin şimdilik geri dönmesini beklemiyor. Dolayısıyla, 59 kez milli forma giymiş 30 yaşındaki forvetin bu yazki Dünya Kupası'na yetişip yetişemeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Gnabry, Harry Kane'in hemen arkasında ikinci forvet olarak güçlü bir sezon geçirdi. Kötü haber, Bayern'in kulüp tarihindeki 35. lig şampiyonluğunu kazanmasından bir gün önce geldi.

Forvet ayrıca Bayer Leverkusen ile oynanacak kupa finali ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile oynanacak iki maçta forma giyemeyecek. Gnabry, bu sezon tüm turnuvalarda 37 maçta 10 gol ve 11 asist kaydetti.

Bu nedenle, Almanya'nın grup aşamasında Curaçao, Ekvador ve Fildişi Sahili ile karşılaşacağı Dünya Kupası'nda Gnabry'nin forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Bayern oyuncusu, önceki milli maç döneminde İsviçre karşısında 90 dakika, Gana karşısında ise bir devre forma giymişti.

Vincent Kompany, sakatlığı bulunan Lennart Karl'dan da yararlanamayacak. Belçikalı teknik direktör, Kane'in hemen arkasında Jamal Musiala veya Michael Olise'yi tercih edebilir.