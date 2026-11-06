Bayern Münih'in baş gözlemcisi Nils Schmadtke, ocak ayı sonunda rekor şampiyon kulüpten planlanandan önce ayrılacak. Yerine geçecek isim için arayış sürüyor ancak Max Eberl ile Christoph Freund arasında görünüşe göre görüş ayrılığı var.

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tz ve Münchner Merkur'un haberlerine göre sportif direktör Freund, kilit pozisyon için Schmadtke'nin halefini bulmakla görevlendirildi ve bu görev için Christopher Vivell'i favori olarak belirledi.

Karlsruhe doğumlu 39 yaşındaki Vivell, şu anda Manchester United'ın pek de başarılı olmayan oyuncu izleme faaliyetlerinden sorumlu. Daha önce RB Salzburg'da baş gözlemci, RB Leipzig'de kadro planlamacısı ve Chelsea'de teknik direktör olarak görev yaptı. Freund ve Vivell, Salzburg'da birlikte çalıştıkları dönemden birbirlerini tanıyor.

Ancak tz/Münchner Merkur'a göre Vivell seçeneği artık eski ağırlığını yitirdi. Bunun arkasında, Freund ile resmî olarak üstü konumundaki sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl arasındaki görüş ayrılığı bulunuyor. Eberl'in, Münih ekibindeki kilit bir pozisyona yeniden RB çevresinden birinin getirilmesi fikrine sıcak bakmadığı belirtiliyor.

FC Bayern'de Eberl ve Freund'un ilişkisi nasıl?

Oysa Eberl'in de bilindiği üzere bir RB geçmişi var. Sağlık sorunları nedeniyle Borussia Mönchengladbach'taki sportif direktörlük görevinden ayrılmasının yaklaşık bir yıl ardından RB Leipzig'de sportif işlerden sorumlu genel müdür olarak işe başladı. Bu karar, özellikle normalde kendisine yakın duran Gladbach taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

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Ancak Eberl, yalnızca bir buçuk yıl sonra Leipzig ekibinden ayrıldı; bu ayrılığa da çeşitli tartışmalar eşlik etti. Hasan Salihamidzic'in Mayıs 2023'te ayrılmasının ardından Bayern'de sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyeliği boşalmıştı. Bu nedenle Eberl'in Münih'e transferi sık sık gündeme geldi. Sonunda Eberl ile RB Leipzig'in yolları Eylül 2023'ün sonunda ayrıldı. Kulüp, ayrılığın ardından Eberl'in "yeterli bağlılık göstermediğini" söyledi.

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Eberl, Mart 2024'te FC Bayern'de sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. O tarihe kadar kadro planlamasına, 2023 yazında RB Salzburg'dan Münih'e gelen Freund büyük ölçüde yön vermişti.

İkilinin ilişkisi son dönemde basında "gergin" olarak da nitelendirildi. Özellikle kicker bu konuda öne çıktı; Nisan 2026'da ikilinin "zoraki bir evlilik" içinde olduğunu ve aralarında bazı görüş ayrılıkları bulunduğunu yazdı. Ancak Freund bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

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Geçen yaz düzenlenen bir basın toplantısında, olası kurum içi anlaşmazlıklara ilişkin haberler hakkında "Bu beni de şaşırttı" diyen Freund, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birlikte çalışmak keyifli. Önemli olan, içeride işlerin nasıl yürüdüğü ve orada işler çok ama çok iyi yürüyor."

Getty Images

Schmadtke'nin ayrılığıyla FC Bayern'de en büyük kaybeden Max Eberl mi?

Gerçekte de durum böyle olduğu ve Eberl, Freund ile teknik direktör Vincent Kompany arasındaki iş birliği sportif açıdan oldukça iyi sonuçlar verdiği için Freund'un ve kulüp içinde eleştirel bakışlara da maruz kalan Eberl'in sözleşmeleri birkaç ay önce uzatıldı.

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Schmadtke'nin ayrılmasıyla özellikle Eberl güvendiği bir ismi kaybediyor. Bayern'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesinin, arkadaşı Jörg Schmadtke'nin oğlu için kulüp içinde her zaman destek verdiği ve görev süresinin 2027 yazına kadar uzatılmasını sağladığı söyleniyor. Schmadtke'yi Ekim 2024'te Münih'e getiren kişi de Eberl'di.

Ancak Bayern'de Schmadtke'nin durumu aylardır kulüp içinde son derece eleştirel değerlendiriliyor. Bu nedenle Ocak 2027'nin sonunda yollar erken ayrılacak. Schmadtke'nin Münih ekibine ait kurum içi bilgileri medyaya sızdırdığına dair söylentiler bile ortaya çıktı. Ancak 37 yaşındaki isim, en azından bu suçlamaları perşembe akşamı LinkedIn'de yaptığı bir paylaşımla kesin bir dille reddetti.

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Schmadtke, "Medyaya hiçbir zaman gizli bilgi aktarmadım. Ne Münih'te ne de başka bir yerde. Sorumluluğum altındaki insanları hiçbir zaman küçümsemedim" diyerek şu açıklamayı yaptı: "Talepkârım, kalite söz konusu olduğunda rahatsız edici de olabiliyorum. Ama saygısız değilim. Ayrıca yazılanların hiçbirinin FC Bayern'den ayrılmamla uzaktan yakından ilgisi yoktu. Kurum içi konular hakkında kamuoyu önünde konuşmam. Görev yaptığım hiçbir yerde bunu yapmadım, şimdi de yapmayacağım."