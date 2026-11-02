Fikstür daha acımasız olamazdı. Bayern Münih, Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldığı Bundesliga dev maçında birden fazla oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Peki salı günü sıradaki rakip kim? Avrupa'nın en sert takımlarından biri olarak bilinen Atletico Madrid. Viking Stavanger ve Arsenal ile üst üste berabere kalan Münih ekibinin, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalma mücadelesinde mutlaka kazanması gerekiyor.

Maç öncesinde kadro durumu, özellikle hücum hattında oldukça vahim: Bu bölgedeki yedi yerleşik oyuncunun dördü kesin olarak forma giyemeyecek, birinin durumu ise belirsiz. Luis Diaz'ın (kas demeti yırtığı) kasım sonundan önce dönmesi beklenmiyor. Jamal Musiala'nın (kas lifi yırtığı) ise gelecek cumartesi FSV Mainz 05 karşısında sahalara dönmesi öngörülüyor. BVB karşısında Ismael Saibari ve Serge Gnabry daha ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bayern Münih, pazar günü sakatlık teşhislerini açıkladı.

Saibari'nin sağ ayak bileğindeki sindezmoz bağında yırtık oluştu. Ameliyat edilen oyuncunun yaklaşık üç ay forma giyememesi bekleniyor. Gnabry'nin sol uyluğunun arka kısmında kas sakatlığı meydana geldi; onun da bir ila iki ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor. BVB maçında Michael Olise de dizindeki sorunlar nedeniyle oyundan çıktı. Bayern Münih, Fransız oyuncunun durumuna ilişkin bilgi vermedi. Ancak Olise, pazartesi günü dizlik takarak antrenmanlara döndü. Bu da Atletico karşısında forma giyebileceğine işaret ediyor.

Fransız oyuncunun dışında geriye yalnızca şu isimler kalıyor: BVB karşısında genel olarak şanssız bir performans sergileyen ve bir de penaltı kaçıran santrfor Harry Kane ile hakkında şu sıralar hararetli tartışmalar yürütülen, BVB maçının uzatma dakikalarında galibiyet fırsatını değerlendiremeyen ve formunu bulmaya çalışan Lennart Karl.

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Bayern Münih'in hücumunda Aaron Danks'in elinde hangi seçenekler kaldı?

Münih ekibinin 4-2-3-1 sisteminde hücum hattında iki yer boş kalıyor. Geçici teknik direktör Aaron Danks'in bu bölgelere normalde savunmada oynayan futbolcuları yerleştirmesi bekleniyor. Alphonso Davies sol kanatta, Nathaniel Brown veya Tom Bischof ise 10 numara pozisyonunda maça başlayabilir.

Bayern Münih'in işine, kadro açısından böylesine sıkıntılı bir dönemde birçok oyuncusunun farklı pozisyonlarda oynayabilmesi yarıyor. Max Eberl öncülüğündeki sportif yönetim, transfer politikası konusunda haklı çıktığını düşünebilir. Oyuncularını düzenli olarak farklı pozisyonlarda deneyen teknik ekip de öyle. Davies, Brown ve Bischof için düşünülen roller yabancı değil. Çok yönlülüğün en iyi örneklerinden biri de Konrad Laimer. Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic'in yokluğunda son dönemde merkez orta sahada oynayan Laimer, BVB karşısında sağ bekte göz doldurdu; sol tarafta da görev yapabiliyor.

Dolayısıyla Atletico karşısında ilk 11 yine de makul ölçüde kurulabilir. Sorun ise Danks'in maç sırasında müdahale etmek için pek fazla seçeneğinin kalmayacak olması. Bu durum hem olası sakatlıklar hem de maçın gidişatı için geçerli. Yedek kulübesindeki yerleşik seçenekleri, ilk 11 tercihine göre Bischof veya Brown; savunmacılar Hiroki Ito, Sacha Boey ve Jonathan Tah ya da Min-Jae Kim olacak. Bunlara son dönemde düzenli olarak kadroya alınan genç yetenekler David Santos Daiber ve Tim Binder de ekleniyor.

Danks belki de sezon öncesi hazırlık döneminde öne çıkan gençlerden Bastian Assomo'yu hatırlayıp kadroya dahil eder. Henüz 16 yaşındaki santrfor, o dönemde şaşırtıcı derecede olgun ve aynı zamanda heyecan verici performanslarıyla dikkat çekmiş, iki kez de gol atmıştı. Assomo, cumartesi günü kulübün rezerv takımının TSV Landsberg ile 5-5 berabere kaldığı gollü maçta iki gol kaydetti. Bu sezon henüz A takım kadrosuna çağrılmayan oyuncu, en azından heyecan verici bir hamle seçeneği olabilir. Ancak salı günkü Atletico maçı için A takımda ilk fırsatını beklemeye devam edecek. Pazartesi günü Madrid'e giden Alman rekortmen şampiyonun kadrosunda yer almadı.

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Bayern Münih'in kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmesi gerekiyor mu?

Bu arada kaleci Jonas Urbig de BVB maçından sakatlık şikâyetiyle ayrıldı. Eberl'e göre Urbig, Carney Chukwuemeka ile çarpışmasının ardından "hiç de düğüne gidiyormuş gibi görünmüyordu". Öte yandan as kaleci Manuel Neuer, Atletico karşısında sahalara dönme ihtimalini değerlendiriyor. Arenadan ayrılırken "Umarım" dedi.

Peş peşe gelen sakatlıkların ardından Dortmund maçı sonrasında, dar kadronun kışın yapılacak ek transferlerle genişletilip genişletilmemesi gerektiği tartışması başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen'e göre bu soru için "çok erken". Eberl ise "Şimdi beş oyuncunun yarım yıl boyunca sahalardan uzak kalacağı bir durum yok" dedi. Yine de uğursuzluk getirmek istemedi ve tedbir olsun diye hemen yumruğuyla alnına vurdu. Üstelik kulüp, kendi yetiştirdiği genç yeteneklerin büyük çıkış için fırsat bulabilmesi adına dar bir kadro kurmayı bilinçli olarak tercih etmişti. Geçen sezon Karl. Şimdi belki Binder, Daiber Santos veya Assomo.

Kane ise tüm bu dramatik tablonun olumlu bir yanını bile görebiliyor: "Bunun mart ya da nisanda değil, şimdi yaşanması daha iyi. Elbette hiç yaşanmamasını umarsınız. Ama futbolun geçmişinden, sakatlıkların tekrar tekrar yaşandığını bilirsiniz." Bayern Münih şu sıralar bu kadar şanssızken belki de sezonun belirleyici dönemi için hatırı sayılır miktarda şans biriktiriyordur. Sonuçta Münih ekibini yavaşlatan yalnızca sakatlıklar değil. Teknik direktör Vincent Kompany'nin beyin zarı tahrişi ve Kimmich'in babasının ölümü gibi başka sarsıcı olaylar da yaşandı.