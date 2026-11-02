Fikstür daha acımasız olamazdı. Bayern Münih, Bundesliga'nın zirvesindeki Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldığı maçta birden fazla oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Peki salı günü sıradaki rakibi kim? Avrupa'nın en sert takımlarından biri olarak bilinen Atletico Madrid. Viking Stavanger ve Arsenal ile alınan iki beraberliğin ardından Münih ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan son 16 turuna yükselme mücadelesinde mutlaka galibiyete ihtiyacı var.

Maç öncesinde kadrodaki durum, özellikle hücum hattında vahim: Bu bölgedeki yedi as oyuncudan dördü kesin olarak forma giyemeyecek, birinin durumu ise belirsiz. Luis Diaz'ın (kas demeti yırtığı) ancak kasım ayının sonunda dönmesi bekleniyor. Jamal Musiala'nın (kas lifi yırtığı) ise gelecek cumartesi FSV Mainz 05 karşısında sahalara dönmesi muhtemel. BVB karşısında Ismael Saibari ve Serge Gnabry daha ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı, Bayern Münih pazar günü sakatlıklarına ilişkin teşhisleri açıkladı.

Saibari'nin sağ ayak bileğindeki sindezmoz bağı yırtıldı. Ameliyat edilen oyuncunun yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Gnabry'nin sol arka uyluk kasında sakatlık meydana geldi; onun da bir ila iki ay forma giyemeyeceği öngörülüyor. BVB maçında Michael Olise de dizindeki sorunlar nedeniyle oyundan alındı. Bayern Münih, Olise'nin durumuna ilişkin açıklama yapmadı. Atletico karşısında oynayıp oynayamayacağı belirsiz.

Olise de forma giyemezse geriye yalnızca iki oyuncu kalacak: BVB karşısında genel olarak talihsiz bir performans sergileyen ve penaltı da kaçıran santrfor Harry Kane ile son dönemde hakkında hararetli tartışmalar yürütülen, BVB maçında uzatma dakikalarında galibiyet fırsatını değerlendiremeyen ve formunu arayan Lennart Karl.

Gelecek maçlar ATM Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

Bayern Münih'in hücumunda Aaron Danks'ın elinde hangi seçenekler kaldı?

Münih ekibinin 4-2-3-1 sisteminde hücum hattında iki yer boş kalacak. Geçici teknik direktör Aaron Danks'ın bu pozisyonlarda öncelikle asıl mevkileri savunma olan oyunculara görev vermesi muhtemel. Alphonso Davies sol kanatta, Nathaniel Brown veya Tom Bischof ise on numara pozisyonunda maça başlayabilir.

Kadronun böylesine sıkıntılı olduğu bir dönemde birçok oyuncunun farklı mevkilerde görev yapabilmesi Bayern Münih'in işine yarıyor. Max Eberl ve sportif yönetim, transfer politikalarının bu açıdan karşılığını verdiğini düşünebilir. Oyuncularını düzenli olarak farklı pozisyonlarda deneyen teknik ekip de öyle. Davies, Brown ve Bischof için düşünülen roller yabancı değil. Esnekliğin en iyi örneklerinden biri de Konrad Laimer: Son dönemde Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic'in yokluğunda orta sahanın merkezinde oynadı, BVB karşısında sağ bekte parladı ve sol tarafta da görev yapabiliyor.

Dolayısıyla Atletico karşısında ilk 11'i yine de makul ölçüde oluşturmak mümkün görünüyor. Ancak Danks'ın sonrasında hamle yapacak pek az seçeneği kalacak. Ne olası sakatlıklara ne de maçın gidişatına karşı. İlk 11 tercihine bağlı olarak kulübedeki deneyimli seçenekleri Bischof veya Brown, savunma oyuncuları Hiroki Ito, Sacha Boey ve Jonathan Tah ya da Min-Jae Kim olacak. Bunlara son dönemde düzenli olarak kadroya alınan genç yetenekler David Santos Daiber ve Tim Binder de ekleniyor.

Danks belki de sezon öncesi hazırlık döneminin dikkat çeken gençlerinden birini hatırlayıp Bastian Assomo'yu da kadroya alır. Henüz 16 yaşındaki santrfor, o dönemde yaşına göre şaşırtıcı derecede olgun ve bir o kadar da heyecan verici performanslarıyla dikkat çekmiş, iki gol de atmıştı. Assomo, cumartesi günü kulübün rezerv takımının TSV Landsberg ile 5-5 berabere kaldığı gollü maçta iki kez fileleri havalandırdı. Bu sezon henüz A takım kadrosuna çağrılmadı ve en azından oyuna sonradan girebilecek ilgi çekici bir alternatif olabilir.

IMAGO

Bayern Münih kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeli mi?

Bu arada kaleci Jonas Urbig de BVB maçından sakatlıkla ayrıldı. Carney Chukwuemeka ile çarpışmasının ardından Urbig, Eberl'e göre "pek düğüne gidecek gibi görünmüyordu". Öte yandan as kaleci Manuel Neuer, Atletico karşısında sahalara dönme ihtimalini dile getirdi. Stadyumdan ayrılırken "Umarım" dedi.

Peş peşe gelen sakatlıkların ardından Dortmund maçının sonrasında dar kadro ve kışın yapılacak ek transferlerle kadronun genişletilmesi gerekip gerekmediği tartışması başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen'e göre bu soru için "çok erken". Eberl ise "Şimdi beş oyuncu birden yarım yıl boyunca sahalardan uzak kalacak değil ya" dedi. Yine de uğursuzluk getirmek istemedi ve tedbiren hemen yumruğuyla alnına vurdu. Üstelik kulüp, kendi genç yeteneklerinin büyük çıkışlarını yapma fırsatı bulabilmesi için dar bir kadroyu bilinçli olarak tercih etmişti. Geçen sezon Karl. Şimdi belki Binder, Daiber Santos veya Assomo.

Kane ise tüm bu sıkıntılarda olumlu bir yan bile bulabiliyor: "Bunun mart veya nisanda değil, şimdi yaşanması daha iyi. Elbette hiç yaşanmamasını umarsınız. Ama futbolun geçmişinden sakatlıkların tekrar tekrar yaşandığını bilirsiniz." Bayern Münih'in şu anki şanssızlığı düşünüldüğünde, belki de sezonun belirleyici dönemine hatırı sayılır bir şans biriktiriyordur. Sonuçta Münih ekibini yavaşlatan yalnızca sakatlıklar değil. Teknik direktör Vincent Kompany'nin beyin zarı tahrişi ve Kimmich'in babasının ölümü gibi başka sarsıcı olaylar da yaşandı.