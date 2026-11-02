Bir fikstür daha acımasız olamazdı. Bayern Münih, Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldığı Bundesliga zirve maçında birden fazla oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Peki salı günü sıradaki rakibi kim? Avrupa'nın en sert takımlarından biri olarak bilinen Atletico Madrid. Viking Stavanger ve Arsenal karşısında alınan iki beraberliğin ardından Münih ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalabilmek için mutlaka kazanması gerekiyor.

Maç öncesinde kadro durumu, özellikle hücumda ciddi bir tablo ortaya koyuyor: Takımın yerleşik yedi profesyonel oyuncusundan dördü kesin olarak forma giyemeyecek, birinin durumu ise belirsiz. Luis Diaz'ın (kas demeti yırtığı) muhtemelen ancak kasım sonunda dönmesi beklenirken Jamal Musiala'nın (kas lifi yırtığı) gelecek cumartesi Mainz 05 karşısında sahalara dönmesi öngörülüyor. BVB karşısında Ismael Saibari ve Serge Gnabry daha ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bayern Münih, teşhisleri pazar günü açıkladı.

Saibari'nin sağ ayak bileğindeki sindezmoz bağında yırtık oluştu. Ameliyat edilen oyuncunun, sportif direktör Max Eberl'in pazartesi günü açıkladığı üzere, üç ila dört ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Gnabry ise sol uyluğunun arka kısmında bir kas sakatlığı yaşadı. Eberl, "Noel'e kadar forma giyemeyeceğini" düşünüyor. BVB karşısında Michael Olise de dizindeki sorunlar nedeniyle oyundan çıktı. Bayern Münih onun durumuna ilişkin açıklama yapmadı, ancak Olise pazartesi günü diz bandajıyla antrenmanlara döndü. Bu da Atletico karşısında oynayabileceğine işaret ediyor.

Fransız oyuncunun dışında geriye yalnızca şu isimler kalıyor: BVB karşısında genel olarak şanssız bir maç çıkaran ve hatta bir penaltı kaçıran santrfor Harry Kane ile son dönemde hakkında hararetli tartışmalar yürütülen, BVB maçının uzatma dakikalarında galibiyet fırsatını değerlendiremeyen ve formunu arayan Lennart Karl.

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Bayern Münih: Aaron Danks'ın hücumda başka hangi seçenekleri var?

Münih ekibinin 4-2-3-1 dizilişinde hücum hattında böylece iki yer boş kalıyor. Geçici teknik direktör Aaron Danks'ın bu pozisyonlarda ilk etapta asıl mevkileri savunma olan oyunculara görev vermesi bekleniyor. Alphonso Davies sol kanatta, Nathaniel Brown veya Tom Bischof ise on numara pozisyonunda başlayabilir.

Oyuncu sayısının böylesine kısıtlı olduğu bir dönemde birçok futbolcunun farklı pozisyonlarda oynayabilmesi Bayern Münih'in işine yarıyor. Max Eberl ve sportif yönetim, transfer politikalarının bu açıdan karşılık verdiğini düşünebilir. Teknik ekip de oyuncularını düzenli olarak farklı pozisyonlarda denemesinin karşılığını alıyor. Davies, Brown ve Bischof için düşünülen roller yabancı değil. Çok yönlülüğün en iyi örneklerinden biri de Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic'in yokluğunda son dönemde merkez orta sahada oynayan, BVB karşısında sağ bekte parlayan ve solda da görev yapabilen Konrad Laimer.

Dolayısıyla Atletico karşısında sahaya çıkacak ilk 11 yine de makul biçimde oluşturulabilir. Ancak sorun şu ki Danks'ın sonrasında hamle yapma imkânı pek olmayacak. Ne olası sakatlıklara ne de maçın gidişatına göre. Kulübedeki yerleşik seçenekleri, ilk 11 tercihine bağlı olarak Bischof veya Brown; savunmacılar Hiroki Ito, Sacha Boey ve Jonathan Tah ya da Min-Jae Kim. Bunlara son dönemde düzenli olarak kadroya alınan genç yetenekler David Santos Daiber ve Tim Binder de ekleniyor.

Danks belki de sezon öncesi hazırlık döneminin dikkat çeken isimlerinden birini hatırlayıp Bastian Assomo'yu da kadroya dahil eder. Henüz 16 yaşındaki santrfor, o dönemde şaşırtıcı derecede olgun ve bir o kadar da heyecan verici performanslarıyla dikkat çekmiş, hatta iki gol atmıştı. Assomo, cumartesi günü kulübün rezerv takımının TSV Landsberg ile 5-5 berabere kaldığı gollü maçta da iki kez ağları havalandırdı. Bu sezon henüz A takım kadrosuna ilk kez çağrılmayı bekliyor ve en azından sonradan oyuna girebilecek ilgi çekici bir alternatif olabilir. Ancak salı günkü Atletico maçı için A takımdaki ilk fırsatını beklemeyi sürdürecek. Pazartesi günü Madrid'e giden Alman rekortmen şampiyonun kafilesinde yer almadı.

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Bayern Münih kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek zorunda mı?

Bu arada kaleci Jonas Urbig de BVB maçından sakatlık şüphesiyle ayrıldı. Carney Chukwuemeka ile çarpışmasının ardından Urbig, Eberl'in ifadesiyle "pek düğüne gidiyormuş gibi görünmüyordu". Öte yandan as kaleci Manuel Neuer, Atletico karşısında dönebileceğini umuyor. Arenadan ayrılırken "Umarım" dedi.

Art arda gelen eksiklerin ardından Dortmund maçı sonrası dar kadroya ilişkin beklenen tartışma başladı: Kışın yapılacak ek transferlerle kadro genişletilmeli mi? Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen'e göre bu soru için "çok erken". Eberl ise "Şimdi beş oyuncunun yarım yıl boyunca forma giyemeyeceği gibi bir durum yok" dedi. Yine de uğursuzluk getirmek istemedi ve tedbiren hemen yumruğuyla alnına vurdu. Ayrıca kulüp, kendi genç yeteneklerine büyük çıkışlarını yapma fırsatı vermek için dar bir kadroyu bilinçli olarak tercih etmişti. Geçen sezon Karl. Şimdi belki Binder, Daiber Santos veya Assomo.

Kane ise tüm bu olumsuzluklarda olumlu bir yan bile bulabiliyor: "Bunun martta ya da nisanda değil, şimdi yaşanması daha iyi. Elbette hiç yaşanmamasını umarsınız. Ama futbol tarihinden biliyoruz ki sakatlıklar tekrar tekrar başınıza gelir." Bayern Münih'in şu sıralar yaşadığı onca şanssızlıktan sonra belki de sezonun belirleyici dönemi için hatırı sayılır bir şans birikir. Üstelik Münih ekibini yavaşlatan yalnızca sakatlıklar değil. Teknik direktör Vincent Kompany'nin beyin zarı tahrişi ve Kimmich'in babasının ölümü gibi başka sarsıcı olaylar da buna eklendi.