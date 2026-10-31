İlk sakatlık, 24. dakikada o ana kadar maçın en net gol fırsatını yakalayan Saibari’nin başına geldi. Konrad Laimer’in harika ara pasıyla Dortmund kalecisi Gregor Kobel’le karşı karşıya kalan Faslı oyuncu, topu biraz fazla açınca Kobel zamanında kalesinden çıkıp ilk müdahaleyi yaptı. Ardından top için girdikleri mücadelede İsviçreli kalecinin başı Saibari’nin dizine çarptı. Kobel, hücum oyuncusunun ayak bileğini de sıkıştırdı.

Kobel pozisyonu savuştururken Saibari acı içinde yerde kaldı ve tedavi görmek zorunda kaldı. Sky yorumcusu Lothar Matthäus, "Daha ciddi bir durum gibi görünüyor" diyerek endişesini dile getirdi. Kısa süre sonra Faslı oyuncunun maçı gerçekten sürdüremeyeceği anlaşıldı. Yerine Nathaniel Brown oyuna girdi.

Yalnızca birkaç dakika sonra Bayern bir darbe daha aldı: Serge Gnabry de aniden sol ayağında bir sorun hissetti. Sakatlığın nasıl meydana geldiği ilk anda anlaşılamadı. Tedavi için verilen aranın ardından hücum oyuncusu da 31. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Josip Stanisic girdi. Sky spikeri Wolff Fuss, ikinci yarının başında kendisine iletilen bilgilere dayanarak Saibari’de "ayak bileği sorunu", Gnabry’de ise "sağ arka uyluk sakatlığı" olduğunu söyledi.

Neredeyse üçüncü bir sakatlık daha yaşanacaktı. BVB’nin gol sayılmayan öne geçme pozisyonunda Carney Chukwuemeka’nın dizi, Bayern kalecisi Jonas Urbig’in yüzüne çarptı. 23 yaşındaki kaleci tedavi gördü ancak iki takım arkadaşının aksine oyuna devam edebildi. Jobe Bellingham’ın golü, VAR incelemesinin ardından Chukwuemeka’nın ofsaytta olması nedeniyle hakem Tobias Stieler tarafından iptal edildi. İkinci yarıda Michael Olise de sakatlanarak sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Fransız oyuncu topallamaya başladı; herhangi bir rakip müdahalesi olmadan sakatlanmıştı ve Bayern kulübesine değiştirilmesi gerektiğini işaret etti. Yerine 84. dakikada Lennart Karl oyuna girdi.

Diğer tarafta Bayern, 38. dakikada gol sevinci yaşadı: Konrad Laimer, rekor şampiyonu öne geçirdi. Felix Nmecha’nın hatalı pasının ardından Münih ekibi hızla hücuma çıktı. Michael Olise topu ileri taşıyıp Dortmund kalesine hızla yönelen Laimer’e pas verdi. Kobel ilk şutunu kurtarsa da İsviçreli kaleci dönen topta çaresiz kaldı. Böylece Bayern, devre arasına 1-0 önde girdi. Serhou Guirassy 60. dakikada BVB adına eşitliği sağladı, ardından Dayot Upamecano 66. dakikada Bayern’i 2-1 öne geçirdi.