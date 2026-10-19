Futbolda her şeyin ne kadar hızlı değişebileceğini bugünlerde herhalde Bara Sapoko Ndiaye'den daha iyi anlatabilecek kimse yoktur. 18 yaşındaki oyuncu neredeyse yoktan var olup Bayern Münih'e geldi ve kulüp yetkililerini etkileyerek kalıcı bir sözleşme aldı. Ancak artık gelişimi duraksıyor, çünkü neler yapabildiğini gösterme fırsatı bulamıyor.

Mevcut durumunu özetleyen bir tablo: Aslında gözden çıkarılmış olan Sacha Boey, hafta sonu RB Leipzig karşısında alınan 6-1'lik görkemli galibiyette 77. dakikada oyuna girip bu sezonki ilk maçında 13 dakika süre bulurken Senegalli oyuncu kadroya bile alınmadı.

Bayern Münih, bu yılın 3 Ocak tarihinde resmî bir açıklamayla genç oyuncuyu Gambiya'daki Gambinos Stars Africa'dan kiraladığını duyurarak sürpriz yapmıştı. Orta saha oyuncusundan başlangıçta pek bir şey beklenmiyordu. Çünkü kurallar gereği yalnızca teknik direktör Vincent Kompany'nin A takımında oynayabiliyor, altyapıda veya Bayern'in Regionalliga'daki ikinci takımında deneyim kazanamıyordu.

Bir habere göre Ndiaye'yi Bayern'in Grasshoppers ile oynadığı hazırlık maçında beğenen Kompany, transferi için de devreye girmişti. Belçikalı teknik direktör, genç yeteneğe daha nisan ayında Bundesliga'da sürpriz bir şekilde ilk maçına çıkma fırsatı verdi ve sezon sonuna kadar onu dört kez sahaya sürdü.

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Ndiaye, mayıs başında Bayern dergisine verdiği demeçte, ülkesi Senegal'in millî takımında oynama hedefiyle ilgili olarak "En üst düzeyde oynamak ve bir gün Senegal formasını da giymek istiyorum" demişti. Yine her şey çok hızlı gelişti: Yalnızca dört hafta sonra ABD'ye karşı oynanan hazırlık maçında millî takımdaki ilk maçına çıktı. Ardından yine sürpriz biçimde Dünya Kupası kadrosuna çağrılması ve Kuzey Amerika'daki turnuvada Belçika'ya karşı oynanan eleme maçında da süre alması neredeyse sansasyoneldi.

Bayern Münih, Bara Sapoko Ndiaye'yi bu sözleşmeyle ödüllendirdi

Bayern Münih Gelişim Direktörü Jochen Sauer, ekim ayında SPOX'a yaptığı açıklamada "Bara Ndiaye'nin kariyerindeki gelişim kesinlikle sıra dışı. Her şeyin onun için bu kadar hızlı ilerlemesi hepimiz açısından şaşırtıcı ve etkileyici" demişti. Bunun üzerine Münih ekibi, yaz arasının ardından oyuncuyla 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve onun için iddiaya göre üç ila dört milyon euro arasında bir bonservis bedeli ödedi.

Ancak Bara Sapoko Ndiaye, işlerin bir anda nasıl tersine dönebileceğini de gördü. Bu sezonki üzücü bilançosu şu: Osnabrück'te oynanan kupa maçında, skor 4-1 olup her şey belli olduktan sonra bulduğu üç dakika. Kompany'nin maç kadrosuna iki kez de giremedi. Bu büyük yeteneğin şu anda neden bu kadar geri planda kaldığı sorusunu Kompany henüz yanıtlamadı.

Üstelik Bayern Münih'in kasım başına kadar Arsenal, Freiburg, Dortmund ve Atletico Madrid ile karşılaşacak olması, teknik direktörün önümüzdeki haftalarda ona birdenbire yeniden şans vermesini pek olası kılmıyor. Augsburg ve Viking Stavanger karşısında alınan beraberliklerle yaklaşan küçük krizin ve RB karşısındaki farklı galibiyetin ardından Kompany'nin şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e karşı da güçlü bir sportif yanıt vermesi gerekiyor. Yıldız oyuncuları dinlendirmek mi? Söz konusu bile değil.

IMAGO

Genç oyuncunun hızlı yükselişinin güzel hikâyesinin ötesinde, Bayern Münih'e sahada şimdiden katkı sağlayıp sağlayamayacağı da henüz kesinlik kazanmış değil. Geçen sezonun son bölümünde iki kez ilk 11'de başladığında Bayern, Mainz'da devre arasına 3-0 geride girmiş, ligin son sırasındaki Heidenheim'a karşı evinde oynadığı maçta ise ilk yarıyı 2-1 geride kapatmıştı.

Kompany, Mainz maçının ardından genç oyuncu için "Genç bir oyuncunun karşılaşabileceği en zorlu sınav" demişti. Teknik direktör onun bu sınavı geçemediğini söylemedi, ancak bu sezon aldığı sürenin seyri açıkça buna işaret ediyor.

Bara Sapoko Ndiaye'yi bundan sonra ne bekliyor?

Ndiaye'nin gelişebilmesi için üst düzey maçlarda süre alması gerekiyor, ancak şu anda Bayern Münih'te bu fırsatı bulamıyor. Bu nedenle kışın kiralanması, kulüp yetkililerinin değerlendirebileceği ve değerlendirmesi gereken bir seçenek.

Tek soru, başka bir Bundesliga kulübünün onu isteyip istemeyeceği veya Ndiaye'nin uzun vadede ilerleyebilmek için gelişiminde bir adım geri atmak zorunda kalıp kalmayacağı. Ne de olsa 18 yaşındayken henüz gerçekleştiremediği tek hayal, "en üst düzeyde" oynamak.