Futbolda her şeyin ne kadar hızlı değişebileceğini bugünlerde Bara Sapoko Ndiaye'den daha iyi anlatabilecek biri herhalde yoktur. 18 yaşındaki oyuncu adeta yoktan var olup Bayern Münih'e geldi ve kulüp yetkililerini etkileyerek kalıcı bir sözleşme aldı. Ancak artık gelişimi sekteye uğramış durumda; çünkü neler yapabileceğini gösterme fırsatı bulamıyor.

Mevcut durumunun en çarpıcı göstergesi şu: Aslında gözden çıkarılmış olan Sacha Boey, hafta sonu RB Leipzig karşısında alınan 6-1'lik gösterişli galibiyette 77. dakikada oyuna girip bu sezon ilk kez forma giyerek 13 dakika sahada kalırken Senegalli oyuncu kadroya bile alınmadı.

FCB, bu yılın 3 Ocak'ında yaptığı resmî açıklamayla genç oyuncuyu Gambiya'daki Gambinos Stars Africa'dan kiraladığını duyurarak şaşırtmıştı. Orta saha oyuncusundan başlangıçta fazla bir şey beklenmiyordu. Zira kurallar gereği yalnızca teknik direktör Vincent Kompany'nin A takımında oynayabiliyor, altyapıda ya da Regionalliga'daki Bayern Münih II takımında deneyim kazanamıyordu.

Bir habere göre Kompany, FCB'nin Grasshoppers ile oynadığı hazırlık maçında Ndiaye'den olumlu etkilenmiş ve transferi için ısrarcı olmuştu. Belçikalı teknik direktör, genç oyuncuya daha nisan ayında Bundesliga'da sürpriz biçimde ilk maçına çıkma fırsatı verdi. Ndiaye, sezon sonuna kadar dört maçta forma giydi.

Gelecek maçlar FCB Şampiyonlar Ligi 15:00 ARS

Ndiaye, mayıs ayı başında Bayern dergisinde, ülkesi adına millî takımda oynama hedefiyle ilgili olarak "En üst seviyede oynamak ve bir gün Senegal forması da giymek istiyorum" demişti. Her şey yine çok hızlı gelişti: Yalnızca dört hafta sonra ABD'ye karşı oynanan hazırlık maçında millî takımdaki ilk maçına çıktı. Ardından Dünya Kupası kadrosuna yine sürpriz biçimde çağrılması ve Kuzey Amerika'daki turnuvada Belçika'ya karşı oynanan eleme maçında da forma giymesi neredeyse sansasyoneldi.

Bayern Münih, Bara Sapoko Ndiaye'yi bu sözleşmeyle ödüllendirdi

Bayern Münih'in gelişim direktörü Jochen Sauer, ekim ayında SPOX'a yaptığı açıklamada "Bara Ndiaye'nin kariyerindeki ilerleme kesinlikle sıra dışı. Onun için her şeyin bu kadar hızlı gelişmesi hepimiz açısından şaşırtıcı ve etkileyici" dedi. Bunun üzerine Münih ekibi, yaz arasındaki dönemde Ndiaye ile 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve onun için iddiaya göre üç ila dört milyon euro arasında bir bonservis bedeli ödedi.

Ancak Bara Sapoko Ndiaye, işlerin bir anda ne kadar hızlı durabileceğini de gördü. Bu sezonun üzücü bilançosu: Osnabrück'teki kupa maçında, skor 4-1'ken ve maçın sonucu belli olmuşken aldığı üç dakikalık süre. Kompany'nin maç kadrosuna iki kez giremedi. Bu büyük yetenek neden şu anda kadro sıralamasında bu kadar geride? Kompany henüz bu soruya yanıt vermedi.

FCB'nin kasım ayı başına kadar Arsenal, Freiburg, Dortmund ve Atletico Madrid ile oynayacağı maçlar düşünüldüğünde, teknik direktörün önümüzdeki haftalarda ona birdenbire yeniden şans vermesi pek olası görünmüyor. Augsburg ve Viking Stavanger karşısındaki beraberliklerle belirmeye başlayan mini krizin ve RB'ye karşı alınan farklı galibiyetin ardından Kompany'nin şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal karşısında da güçlü bir sportif mesaj vermesi gerekiyor. Yıldızların dinlendirilmesi mi? Söz konusu bile değil.

IMAGO

Genç oyuncunun hızlı yükselişinin güzel hikâyesinin yanı sıra Bayern Münih'e sahada şimdiden katkı sağlayıp sağlayamayacağı da henüz kesinleşmiş değil. Geçen sezonun son bölümünde iki kez ilk 11'de başladığında Bayern, Mainz'da devre arasına 3-0 geride girmiş, ligin son sırasındaki Heidenheim'a karşı evindeki maçta ise ilk yarıyı 2-1 geride kapatmıştı.

Kompany, Mainz maçının ardından genç oyuncu için "Genç bir futbolcunun karşılaşabileceği en zorlu sınav" demişti. Teknik direktör, Ndiaye'nin bu sınavı geçemediğini söylemedi; ancak bu sezon aldığı sürelerin seyri açıkça buna işaret ediyor.

Bara Sapoko Ndiaye'yi bundan sonra ne bekliyor?

Ndiaye'nin gelişimi için üst düzeyde maç süresine ihtiyacı var, fakat şu anda Bayern Münih'te bu süreleri bulamıyor. Bu nedenle kış döneminde kiralanması, kulüp yetkililerinin değerlendirebileceği ve değerlendirmesi gereken bir seçenek.

Tek soru, başka bir Bundesliga kulübünün onu kadrosuna katıp katmayacağı ya da Ndiaye'nin uzun vadede ilerleyebilmek için gelişiminde bir adım geri atmak zorunda kalıp kalmayacağı. Ne de olsa 18 yaşındaki oyuncunun henüz gerçekleştiremediği tek hayali "en üst seviyede" oynamak.