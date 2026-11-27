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Jamal Musiala meselesi hâlâ Bayern Münih'in üzerinde gölge gibi duruyor.

Bayern Münih Denetleme Kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge'nin Jamal Musiala hakkındaki sözleri kulüpte pek iyi karşılanmamış gibi görünüyor.

Bir Bild haberine göre kulüp içinden, yönetimdeki meslektaşlarının bile 71 yaşındaki Rummenigge'nin sınırı aştığı görüşünde olduğu aktarılıyor. Habere göre kulüp içinde Rummenigge'nin kullandığı sert ifadeler "büyük şaşkınlık" yaratmış durumda.

Bu bağlamda "kulübe zarar verici" ifadesinin bile kullanıldığı belirtiliyor. Ayrıca Münih ekibinde, Rummenigge'nin sözlerinin zor bir dönemden geçen 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değerini de etkileyebileceğinden endişe edildiği öne sürülüyor.

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Alman rekortmen şampiyonunun eski yönetim kurulu başkanı, geçen cuma 1. FC Köln ile 1-1 berabere kaldıkları maç sırasında, Musiala'nın 2025 yazındaki ağır bacak sakatlığından ve kendisine teşhis konulan absans hastalığından önceki parlak performanslarına bir daha ulaşıp ulaşamayacağı konusunda ciddi şüphelerini dile getirmişti .

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Rummenigge ardından bu şüphelerini, Musiala'nın Şubat 2025'te imzaladığı ve kendisine yıllık 25 milyon euro temel maaş kazandıracağı belirtilen dev sözleşme uzatmasıyla ilişkilendirdi.

Rummenigge, "Bildiklerimiz, ne yazık ki burada, bu statta sık sık sergilediği seviyeye yeniden ulaşmasının zor olacağını düşündürüyor" dedi. Bu nedenle "oyuncuyla, ailesiyle ve özellikle de menajerlik şirketiyle konuşmak" gerektiğini söyleyen Rummenigge, "çünkü o zaman bu meblağlar, kusura bakmayın ama artık savunulamaz" ifadelerini kullandı.

Getty Images

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Joshua Kimmich'ten Bayern Münih yöneticilerine sert eleştiri

Musiala meselesi son günlerde giderek büyürken, çeşitli haberlerde sportif yönetim, kulübün önde gelen isimleri Rummenigge ve Hoeneß ile Musiala'nın menajerlik şirketi arasındaki gergin ilişkiye dair çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Alman rekortmen şampiyonu, Lille'de kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Resmî bir açıklamayla kulüp, örneğin Musiala ve menajerlerinin geçen yıl şubat ayındaki sözleşme imzasından önce hastalıktan haberdar olduğu ve iyileşme sürecine ilişkin ayrıntıları gizlediği yönündeki süregelen şüpheyi ortadan kaldırdı.

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Münih ekibi ayrıca tüm taraflar arasında yapıcı bir görüşme gerçekleştiğini ve bu görüşmelerin artık "iş birliği ve gizlilik içinde" sürdürüleceğini vurguladı: "Oyuncunun sağlığı her iki taraf için de her şeyden önce geliyor. Jamal Musiala, geri dönüş yolunda tam destek görüyor."

Ancak Lille maçının (1-2) ardından kaptan Joshua Kimmich, Bayern yöneticilerinin Musiala'ya yaklaşımını sert biçimde eleştirdi . Alman millî futbolcu, "Elbette kulüp her zaman en önemli şeydir ve oyunculardan büyüktür, ama insandan büyük değildir. Bu kesinlikle kabul edilemez ve Bayern'e yakışmaz" dedi.