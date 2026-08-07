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Harry KaneGetty Images

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Bayern Münih'te bile "tamamen görünmez": Fransız efsane, Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanma şansı görmüyor

Bundesliga
H. Kane
Bayern Münih

Emmanuel Petit'ye göre Harry Kane, hem Bayern Münih hem de İngiltere formasıyla büyük maçlarda beklentilerin altında kalan performansları nedeniyle Ballon d'Or'u hak etmiyor.

Sport1'e konuşan eski Fransa milli futbolcusu Emmanuel Petit, Harry Kane'in prestijli Ballon d'Or'u kazanmasına karşı çıktı. 55 yaşındaki Petit, "Bu Dünya Kupası'nın ardından Harry Kane'in Ballon d'Or şansı azaldı" dedi. "Sadece Bundesliga'ya bakarsanız, kesinlikle bir aday olurdu. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde ve milli takımda, işler gerçekten zorlaştığında çoğunlukla ortadan kayboldu."

Petit, iddiasını desteklemek için birkaç örnek de verdi. "Harry, PSG'ye karşı yarı finalin rövanşında tamamen ortadan kayboldu" değerlendirmesinde bulundu. "Orada daha fazlası yapılabilirdi. Böylesine olağanüstü bir sezonun ardından bu gerçekten büyük bir yazık. Dünya Kupası'nda da hikâye aynıydı: çok güçlü başladı ama çeyrek finalden itibaren hem gerekli enerjiden hem de biraz şanstan yoksun olduğu izlenimini verdi." Eski Fransa milli futbolcusu örnekleri sıraladı: "Harry, PSG'ye karşı yarı finalin rövanşında tamamen ortadan kayboldu" dedi Petit.

Ballon d'Or için yeterli mi? Kane'in olağanüstü golcülük karnesi

Bundesliga'da Kane, üst üste üçüncü sezonunda 36 gol atarak gol kralı oldu. 33 yaşındaki oyuncu, DFB-Pokal'da da 10 kez ağları havalandırdı ve Bayern'in iki yerel kupada da şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde de golcülük yeteneğini gösteren Kane, 13 maçta 14 gol kaydetti. Paris Saint-Germain'e karşı yarı finalde, ilk maçta takımını geçici olarak 1-0 öne geçiren golü attı ancak ekip sahadan 5-4'lük çarpıcı bir yenilgiyle ayrıldı. Rövanşta ise ağları yalnızca uzatma dakikalarında bulabildi ve 1-1'lik eşitlik golü Bayern'in elenmesini engellemeye yetmedi.

Harry KaneGetty Images

Kane için acı bir Dünya Kupası, ama rakipleri için de öyle

Kane'in Dünya Kupası serüveni de finalin hemen kıyısında acı verici şekilde sona erdi. İngiltere, dramatik bir şekilde yarı finalde Arjantin karşısında son bölümdeki üstünlüğünü koruyamadı ve böylece 1966'dan bu yana ilk Dünya Kupası şampiyonluğu için süren bekleyiş devam etti. Kane turnuvada altı gol atsa da, Meksika'ya karşı oynanan son 16 turunun ardından gol sayısını artıramadı.

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Bu aksiliklere rağmen, Kane'in Bayern Münih'in 45 yıldaki ilk Ballon d'Or kazananı olması gerektiğini savunan çok sayıda ses çıktı. Petit'nin kendisi ise kupayı onun yerine tam olarak kimin alması gerektiğinden emin değil: "Bence onun önünde birkaç isim olacak, ancak yarış son ana kadar yakın geçmeli; özellikle de Ousmane Dembele, Kylian Mbappe ve Michael Olise gibi favoriler de Dünya Kupası'nın sonlarına doğru hayal kırıklığı yarattığı için."

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