Bayern Münih'te aşı olmayı kabul eden Joshua Kimmich'in covid testi pozitif çıktı

Bayern Münih kulübünden Çarşamba günü yapılan açıklamada Joshua Kimmich'e yapılan covid testinin pozitif çıktığı bilgisi yer aldı.

Aşı konusundaki çekimserliği nedeniyle büyük tepki çeken Kimmich'in bu hafta aşı olacağını Almanya milli takımı teknik direktörü Hansi Flick açıklamıştı.

Aşının uzun vadeli etkileri konusundaki araştırmaları yeterli bulmadığını söyleyen Kimmich, Almanya'da aşı tartışmalarının merkezinde yer alıyordu.

ℹ️ Joshua #Kimmich is self-isolating after testing positive for COVID-19. The FC Bayern midfielder is doing well. — FC Bayern English (@FCBayernEN) November 24, 2021

Flick ne söyledi?

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Flick, Kimmich'in karar değişikliğiyle ilgili, "Evet, aşi olacak, o yönde bir karar aldı. Olumlu bir görüşme yaptık. Şimdi bekleyip, göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Flick, Kimmich'in aşı olmadan önce kendi araştırmasını yapmak istediğini söyleyerek oyuncusunu eleştilere karşı savundu.

"Artan vakaların sorumlusu Kimmich değil, işi bu yöne çekmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Gençler için böyle bir durumla başa çıkmak kolay değil."

"Birçok şeyi düşünüp, hesaba kattığını biliyorum. Kimmich, eğer ikna olmadıysa, sadece baskılar yüzünden aşı olacak biri değil."

Merkel de ikna etmeye çalıştı

Israrla aşı karşıtı olmadığını dile getiren Kimmich, sadece aşının uzun vadeli etkilerinden çekindiğini açıklamıştı.

Ancak Kimmich'in bu çabası, aşı karşıtı grupların Kimmich'in sözlerini kendi tezlerini desteklemek için kullanmasını engelleyemedi.

Tartışmalara Almanya Başbakanı Angela Merkel de dahil olmuş ve doktorların Kimmich'e aşı olması yönünde verdiği tavsiyeyi yinelemişti.

Bir süredir yakın temas nedeniyle izolasyon sürecinde olan Kimmich, aşılanmadığı için normalden daha uzun bir karantina periyodu geçirmek zorunda.

Kimmich, Bayern Münih'in Bundesliga'daki Augsburg ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçlarında forma giyemedi.