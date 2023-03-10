Pep Guardiola'nın Bayern Münih'i yönettiği dönemde A takım idmanlarına alınan milli oyuncu, beklenen çıkışı yapamadı.

Pep Guardiola'nın Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde Alman devinin A takım kadrosuyla antrenmanlara çıkan ve o dönem Türkiye U18 Milli Takımı'nın da formasını giyen Resul Türkkalesi, kariyerini 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Uşak Spor'da sürdürüyor.

Son üç sezondur Uşakspor forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, beklenen çıkışı bir türlü yapamamış olmasıyla dikkat çekiyor.

A Takım ile maça çıkmadı

Orta saha ve bek pozisyonda oynayabilmesiyle ideal bir Guardiola savunmacısı olarak öne çıkmasına rağmen Bayern Münih'in A takımında hiç süre alamayan Resul buna rağmen henüz 17 yaşındayken A takım antrenmanlarına dahil edilmişti. Bayern'in B takımıyla olan kontratı Temmuz 2019'da sona eren genç oyuncu, sonrasında ise Uşak'a imza attı.

Bayern'in bölgesel ligde mücadele eden B takımında 36 maça çıkan Resul, Uşak Spor ile geçtiğimiz sezon 33 maçta şans bulurken, bu sezon ise şu ana dek tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.

Resul'ün forma giydiği Uşak Spor 20 takımlı ligde 24 maç sonunda 20 puan toplarken, dört takımın alt lige düşecek olması nedeniyle küme düşme hattında yer alıyor.