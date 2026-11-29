Eski Alman hakem Patrick Ittrich, dün cumartesi Volksparkstadion'da oynanan ve golsüz berabere biten Bundesliga'nın 11. haftasındaki Hamburg maçında, rakip oyuncu Alexander Røssing-Lelesiit'i saçından çekerek saldırdığı için kırmızı kart gören Bayern Münih oyuncusu Joshua Kimmich'in alacağı men cezasının süresine ilişkin tahminini açıkladı.

Reklam

Hakem analisti olarak görev yapan Ittrich, cezanın maçın hakemi Bastian Dankert'in raporuna yazacaklarına bağlı olacağını belirtti ancak cezanın en az 3 maç olmasını beklediğini söyledi.

Eski hakem, Sky Sport Almanya'ya yaptığı açıklamada, cezanın belirlenmesinde çeşitli etkenlerin rol oynayacağını vurguladı. Bunlar arasında raporda rakip oyuncunun Kimmich'i kışkırttığına dair bir ifadenin yer alıp almayacağı ve Bayern'li oyuncunun olayın ardından özür dileyip dilemediği de bulunuyor.

Ayrıca okuyun

Yeni Kongre Infantino'nun tahtını tehdit ediyor: Demokratlar onu devirmek için Avrupalılarla ittifak mı kuracak?

Reklam Reklam

Guardiola net konuştu: Barcelona'ya dönmeyeceğim. İşte İspanya ile Almanya arasındaki fark

Related Topics

Gelecek maçlar FCB Şampiyonlar Ligi 15:00 SLP

Bayern, 44. dakikada büyük bir darbe aldı. Hakem Bastian Dankert, VAR incelemesinin ardından, Hamburg oyuncusu Alexander Røssing-Lelesiit'in kendisini itmesi üzerine rakibinin saçını çeken Kimmich'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Kimmich'in pişmanlığı

Kimmich, maçın ardından basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu büyük bir hataydı. Hiçbir şekilde savunulamaz. Aradan bir saat geçmesine rağmen bunu neden yaptığımı hâlâ anlayamıyorum. Tamamen gereksiz ve son derece aptalcaydı. Takımdan özür dilemeliyim.”

Reklam

Bayern'in kaptanı şöyle devam etti: “İçinde bulunduğumuz genel durumu düşününce, yaptığım şey hiçbir şekilde savunulamazdı.”

Kimmich ayrıca şunları ekledi: “Takımdan özür dilemeliyim. Olanları gerçekten açıklayamıyorum. Son derece aptalca bir hareketti ve buna rağmen bir puan almayı başardığımız için mutluyum. Bu, normalde yaptığım türden davranışlar değil.”

Reklam

Deneyimli oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Maç boyunca o oyuncuyla aramızda herhangi bir temas ya da tartışma yaşanmadı. Olanlara bir açıklama getirebilmeyi isterdim ama bunu benim bile anlamam zor.”

Alman Futbol Federasyonu'nun yönetmelikleri, sportmenliğe aykırı davranış ile rakibe saldırı arasında ayrım yapıyor.

Reklam

Federasyonun resmi açıklamalarına göre saldırı, oyuncunun 6 hafta ile 6 ay arasında men cezası almasına yol açabiliyor. Ancak oyuncu olaydan hemen önce rakibinin sportmenlik dışı bir davranışına maruz kaldıysa ya da olay hafif bir saldırı olarak değerlendirilirse asgari ceza 3 maça indirilebiliyor.

Alman Futbol Federasyonu, 2023 yılında Darmstadt maçında kırmızı kart gören Kimmich'e ligde 2 maç men cezası vermişti.

Reklam

Ancak bu seferki olayın niteliği farklı. Bu da Alman Futbol Federasyonu Spor Mahkemesi'nin gelecek hafta vermesi beklenen kararını, Alman milli oyuncunun Bayern Münih'ten ne kadar süre uzak kalacağının belirlenmesinde kritik hale getiriyor.

Kimmich'in kırmızı kart görmesi Bavyera ekibini olumsuz etkiledi. Bundesliga'da Köln ile 1-1 berabere kalan, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'e 2-1 yenilen Bayern, bir kez daha galibiyet alamadı.