Başarılı golcünün takımdan ayrılmak istemesi, Alman devinin taraftarlarını öfkelendirdi.

Robert Lewandowski, Bayern Münih defterini kapatırken taraftarlar, FC Bayern olmasaydı Polonyalı oyuncunun bir yıldız olamayacağını düşünüyorlar.

33 yaşındaki santrfor, sözleşmesi bir yıl daha devam etmesine rağmen Alman devinden bu yaz ayrılmayı kafasına koydu.

Kulübe veda etmek istediğini sık sık dile getiren oyuncu, Barcelona'nın teklifinden başka teklifi değerlendirmeyeceğini söyledi.

Bayern Münih taraftarları, Robert Lewandowski hakkında ne söyledi?

Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'ten ayrılmaya yönelik ısrarlı açıklamaları, Alman devinin taraftarlarını öfkelendirdi.

SPORT1'e konuşan Bayern Münih taraftarları, Lewandowski'ye "nankör" dediler: "Robert Lewandowski inanılmaz derecede nankör. Son yıllarda defalarca başka kulüplerle görüştü, FC Bayern bunu hep görmezden geldi. FC Bayern olmasaydı bir dünya yıldızı olamazdı. Taraftarları umursamıyor ve bizden hiç bahsetmiyor."

"Bu oyuncuların güç gösterilerine son vermenin zamanı geldi. Kulübümüz sakin hareket etmeli ve hiçbir oyuncunun kulüpten üstün olmadığını futbol dünyasına göstermeli. Görüşümüz net: itibarını kaybetti, istenmeyen kişi oldu ve şu anda en büyük zararı kendine veriyor."

Lewandowski'ye kızgın olan bir başka taraftar ise şunları söyledi: "Bu tiyatro beni haftalardır rahatsız ediyor! Bu yeni bir şey değil, umutsuzca Real Madrid'e katılmak isterken de bunlar yaşandı. Kazandığı efsanevi statüyü gitgide paramparça ediyor."

Robert Lewandowski'nin takımda kalması gerektiğini düşünen bir taraftar ise şunları söyledi: "Lewandowski gibi bir oyuncudan bu kadar kolay vazgeçemezsiniz. Son yıllarda elde edilen başarılara önemli katkı sağladı. Bayern'de bir yıl daha kalırsa çok sevinirim. Başarının garantörünün gitmesine izin vermemelisiniz. Umarım bir yıl daha kalır."

Robert Lewandowski ne söylemişti?

Polonya Milli Takımı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Robert Lewandowski bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayarak şunları söylemişti:

"Bayern Münih hikayem bitti. Artık bu kulüpte oynamaya devam etme ihtimalini görmüyorum."

"Orada oynamak istemiyorum. Transfer her iki taraf için de en iyi çözüm. Umarım beni durdurmazlar."

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