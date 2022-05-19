Julian Nagelsmann yönetiminde elde ettiği şampiyonlukla Bundesliga'da üst üste 10. kez zafere ulaşan Bayern Münih'in yaz transfer döneminde yapacağı hamleler merakla beklenirken, Alman ekibi Stuttgart forması giyen Avusturyalı oyuncu Sasa Kalajdzic'in transferinde son aşamaya bir hayli hayli yaklaştı.

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat da Bild'e yaptığı açıklamada bu gelişmeyi doğruladı.

Ne söylendi?

"Onun gibi bir oyuncuyu takımda tutmak bizim için olağanüstü olurdu ama bana göre bu pek de olası değil. Sasa geçen sezonun ikinci yarısında ve EURO 2020'de Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri olduğunu gösterdi. Bayern Münih'te oynayabilecek kaliteye kesinlikle sahip"

Stuttgart'ın kontratı 2023 yazında sona erecek başarılı oyuncu için 25 milyon euro talep etmesi beklenirken, Bayern Münih'in takımdan ayrılmayı planlayan Robert Lewandowski'nin satışına onay vermesi halinde bu transferi gerçekleştirmesi oldukça kolay görünüyor.

Öte yandan Lewa takımda kalsa bile Bayern'in Kalajdzic'i kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon Bundesliga'da forma giydiği 15 karşılaşmada altı gol atan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezonu ise 15 golle tamamlamıştı. Stuttgart'a Avusturya'nın Admira Wacker takımından transfer olan Kalajdzic, teknik direktörlüğe Ralf Rangnick'i getiren Avusturya Milli Takımı'nın da en önemli hücum oyuncularından biri olarak nitelendiriliyor.

Daha fazla okuma