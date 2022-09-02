Bayer Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, transfer döneminin kapanmasının ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Manchester United'a geri dönmesinin ardından takıma beklenen zaferleri yaşatamayan ve kulüpten ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo'nun adı çok sayıda takımla anılırken, Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Sky Sport'a verdiği demeçte efsane oyuncunun transferi için menajeri Jorge Mendes ile bir araya geldiklerini ve Ronaldo'nun transferini masaya yatırdıklarını açıkladı.

Salihamidzic ne söyledi?

"Ronaldo futbol tarihinin en iyilerinden biri. Son yıllarda harika işler başarmış, harika bir futbolcu. Bizim için bir seçenek olmadı çünkü farklı alternatiflere yönelmeye karar verdik. Onu buraya getiremediğimiz için üzülmemize gerek yok çünkü başka iyi oyuncular transfer ettik"

Premier Lig'de bu sezon forma giydiği beş maçın sadece birine ilk 11'de başlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyen Erik ten Hag'ın takımındaki yeni rolünden oldukça mutsuz görünüyor. Ayrılma arzusunun yerine getirilmemesinden dolayı memnuniyetsiz olan efsane oyuncunun takımda kalması büyük liglerdeki transfer döneminin kapanmasının ardından neredeyse kesinleşirken, bu gelişmenin Ronaldo'yu 11'e döndürmesi bekleniyor.