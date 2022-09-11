Robert Lewandowski'yi kaptıran Bayern Münih'in adı çok sayıda hücum oyuncusuyla anılıyor.

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Tottenham ile Harry Kane için herhangi bir transfer pazarlığı yapmadığını açıkladı.

Yaz transfer döneminde Polonyalı golcü Robert Lewandowski'yi Barcelona'ya kaptıran Bayern Münih'te sportif direktör Hasan Salihamidzic, Sport 1'e yaptığı açıklamada transfer operasyonlarına ilişkin bilgiler verdi. Alman devinin 2023 yılında Harry Kane'e teklif yapacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Salihamidzic, şu ana dek iki taraf arasında bir görüşme olmadığını açıkladı.

Ne söylendi?

"Bayern'in şu ana dek herhangi bir stoper arayışı yok. Oyuncularımıza güveniyoruz. Serge Gnabry, Sadio Mane, Maxim Choupu Moting ve Mathys Tel gibi hücum oyuncularına sahibiz. Dört pozisyon için sekiz oyuncumuz var. Transfer döneminin sonuna dek farklı oyuncuları takip ettik ancak kadromuzda olan oyunculardan daha iyi bir alternatif bulamadık"

Rennes'in genç oyuncusu Tel'i kadrosuna katan Bayern'in yeni yıldız adayı, kulüp tarihinin en genç golcüsü olmayı başarmıştı. 17 yaşındaki oyuncunun potansiyeline vurgu yapan Salihamidzic, Tel'in çok özel bir yeteneğe sahip olduğunu belirtirken, "Bu pozisyonda Avrupa'nın en iyi genç oyuncusunu aldık. Harika bir kariyere sahip olabilir" dedi.