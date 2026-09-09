Bu yaz Real Madrid'in büyük transferi olarak en çok konuşulan isim Michael Olise iken, Bayern Münih gerçek bir endişe dönemi yaşadı; bu endişe, oyuncu ile Bavyera kulübü arasındaki mesajlaşma sırasında zirveye ulaştı.

Bayern'in spor direktörü Max Eberl, o heyecanlı dönemin perde arkasını ve Olise'den gelen, Madrid'e transfer talebi olmasından korktuğu için açmadan önce tereddüt etmesine neden olan "WhatsApp" mesajını ilk kez açıkladı.

Eberl, Alman "Bild" gazetesine yaptığı açıklamalarda, 24 yaşındaki Fransız yıldızın, kendisini Santiago Bernabeu'ya transfer olmasıyla ilişkilendiren tüm güçlü söylentilere rağmen, ondan hiçbir zaman Bayern Münih'ten ayrılmayı istemediğini vurguladı.

Eberl şöyle konuştu: "Olise benden hiçbir zaman, tek bir kez bile, Bayern Münih'ten ayrılıp Real Madrid'e gitmeyi istemedi, buna rağmen korku vardı."

Bayern Münih'in spor direktörü, Bavyera kulübü yönetiminin son Dünya Kupası döneminde yaşadığı gerginlik halini özetleyen hikâyeyi anlattı.

Gülerek şunları ekledi: "Michael, Dünya Kupası sırasında bana WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderdi. Açmadan önce bir an tereddüt ettim. Gerçekten benimle Real Madrid konusunda konuşup konuşmayacağından emin değildim. Ama geçmişte Gladbach kulübü için transfer ettiğim Manu Koné ile çekilmiş bir fotoğraftı, altında bir kalp çizimiyle birlikte; ikisi de bana Amerika Birleşik Devletleri'nden selamlarını gönderiyordu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Michael'a daha sonra gelecek sezon 11 numaralı formayı giymek isteyip istemediğini sordum, ama o 17 numarayı korumak istedi. Michael ile aramdaki iletişim yolu buydu, bu yüzden her şey her zaman yolundaydı."

Eberl, sözleşmesi 2029'da sona eren Olise'nin geleceğine ilişkin tartışmalara açıklık getirerek, Bayern'in sözleşmesini uzatmak istediğini ve sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma bedeli bulunmadığını vurguladı.

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Sözlerini şöyle tamamladı: "Michael bizimle olağanüstü bir gelişim gösterdi, uygun zamanda oturup sonraki adımları konuşacağız. Sözleşmesinde hâlâ üç yılı var ve şunu vurgulamak isterim ki herhangi bir serbest kalma bedeli yok. Şunu netleştireyim: Önümüzdeki yaza kadar, yenilemek isteyip istemediğini öğreneceğiz."