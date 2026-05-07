Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından öfkeli: "Bir şey ima etmek istemem ama..."

Bayern Münih, hakem João Pinheiro'nun performansından memnun değil. Rekor şampiyonu, Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'e elendi; iki maç toplamında 6-5 biten mücadelede.

Bu muhteşem çift maçın ikinci ayağı (1-1) sırasında ve sonrasında, Bayern'de bazı hakem kararlarına yönelik öfke hakimdi. Birçok durumda, Alman şampiyonunun oyuncuları ve teknik ekibi haksızlığa uğradıklarını hissettiler.

"Bu iki maçlık serideki hakem kararlarına bakmak zorundayız," diye haykırdı Bayern teknik direktörü Vincent Kompany maçın ardından. "Bu asla bir mazeret olmamalı, ama önemli. İki maç boyunca aleyhimize çok fazla karar verildi."

Kompany, Salı akşamı verilmeyen penaltıdan memnun değil. "João Neves'in eli havada ve top ona çarpıyor," diyerek Pinheiro ve VAR'ın görmezden geldiği o penaltı anına atıfta bulunuyor.

"Top kendi takım arkadaşından geldiği için penaltı değil. Biraz sağduyu olsa, 'bu saçmalık, tam bir zırva!' derdiniz," diyor Kompany. "Bu, bu iki maçlık serinin tüm hikayesini anlatmıyor, ama sonuçta tek gol farkla biten bir maç."

Teknik direktör Max Eberl de bu karardan pek memnun değil. "Benim için bu durum gerçekten biraz komik hale geliyor. Peki kural ne? Bunu açıklayamıyorum. Gözlüklerimle baktığımda, bu ceza sahası içinde elle oynama."

Kompany, sarı kart görmüş olan Nuno Mendes'in eliyle topa dokunmasına rağmen kırmızı kart gösterilmemesine de kızgın. Dördüncü hakeme göre, Konrad Laimer topa önce eliyle dokundu - ancak görüntülerde bunun böyle olmadığı ortaya çıktı - ve bu yüzden Pinheiro düdüğünü çaldı.

"Hakemin, ona (Mendes, ed.) zaten sarı kart gösterdiğini fark ettiği için geri çekildiğini hissettim," diyor Kompany. Laimer ise DAZN'de dördüncü hakemin saha içindeki bir karara müdahale etmesini anlaşılmaz bulduğunu belirtmişti.

Avusturyalı oyuncu, bu konuda Michael Ballack'tan da destek gördü. Bayern'in efsane oyuncusu, "Böyle bir durumda dördüncü hakemin müdahale etmesi ilk kez oluyor" dedi. "İçgüdülerim bana ikinci bir sarı kart vermek istemediklerini söylüyor. Bir şey ima etmek istemem ama bu çok garip."

Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen de Sky Sport'ta konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. "Sadece on beş Şampiyonlar Ligi maçı yönetmiş bir hakemin böylesine büyük bir maçı yönetmesine izin verilmesi en azından dikkat çekici. Bu da belki de neden bu şekilde düdük çaldığını açıklıyor."