Bayern Münih, Harry Kane'in Koln karşısında sol ayak bileğindeki bir bağı yırtmasıyla ağır bir darbe aldı. 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi önümüzdeki aylarda forma giyemeyecek. Alman kulübü, 60 milyon euro değer biçilen yükselen bir yıldızın da yer aldığı kalabalık bir aday listesiyle ocak ayı transfer seçeneklerini araştırıyor.

Reklam

Kane'in sakatlığı Bayern Münih'e ağır darbe vurdu

Bayern Münih, Kane'in sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlanmasıyla büyük bir darbe aldı. Sakatlık, cuma akşamı Koln ile 1-1 berabere kalınan Bundesliga maçında yaşandı. 33 yaşındaki İngiltere forveti, Joel Schmied ile girdiği mücadelenin ardından 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı ve teknik ekipte hemen endişe yarattı.

Sonraki tıbbi kontroller, 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibinin sol ayak bileğindeki sindezmoz bağının yırtıldığını ortaya koyarak kulübün en büyük korkusunu doğruladı. Kane'in uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, teknik direktör Vincent Kompany'yi sezonun kritik bir döneminde en önemli hücum silahından mahrum bırakacak.

Bayern Münih'in gözü Brugge'ün 60 milyon euroluk yıldızı Tresoldi'de

Yoğun maç takvimi ve Avrupa'daki iddialı hedefleriyle karşı karşıya olan Bayern Münih yönetimi, kış transfer piyasasını taramaya vakit kaybetmeden başladı. Bild ve La Gazzetta dello Sport'a göre kulüp, ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde birkaç adayı değerlendiriyor.

Club Brugge forveti Nicolo Tresoldi, Bayern Münih'in aday listesinde öne çıkan isimlerden biri. Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynayan 22 yaşındaki futbolcu, Almanya ile İtalya arasında milli takım tercihi konusunda yaşanan çekişmenin de odağında. Tresoldi, Avrupa'nın en çok talep gören genç forvetlerinden biri hâline geldi.

Reklam Reklam

Belçika'daki etkileyici performansı AC Milan'ın da ilgisini çekti. Bu nedenle Bayern Münih, oyuncunun transferinde ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Club Brugge'ün sezon ortasındaki bir transfer için Tresoldi'ye 60 milyon euroluk yüksek bir fiyat biçtiği bildiriliyor.

Related Topics

Gelecek maçlar LIL Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

Frankfurt'ta parlayan isim ve Premier Lig forvetleri takipte

Bayern Münih'in transfer ekibi Belçika dışındaki seçenekleri de kapsamlı biçimde inceliyor. Bild, Eintracht Frankfurt forveti Younes Ebnoutalib'i bir diğer güçlü aday olarak gösteriyor. 23 yaşındaki oyuncu, 12 maçta attığı sekiz golle sezonun sürpriz isimlerinden biri oldu. Kulüp içinde genç Robert Lewandowski'ye benzetilen Ebnoutalib, Jurgen Klopp'un da beğenisini kazandı.

İtalya'daki haberlere göre Bayern Münih, PSV Eindhoven forması giyen eski Augsburg forveti Ricardo Pepi ile Brentford forveti Igor Thiago'yu da takip ediyor. Kompany taktik seçeneklerini değerlendirirken iki oyuncunun da golcülük konusunda kendini kanıtlamış olması dikkat çekiyor.

Reklam

Monaco ikilisi ve eski forvet ocak ayı listesini tamamlıyor

Bayern Münih yönetimi, Ligue 1'deki diğer seçenekleri de takip ediyor. Monaco'dan Paris Brunner ve Folarin Balogun değerlendirme kapsamındaki isimler arasında. Eski Borussia Dortmund oyuncusu Brunner uzun vadede büyük potansiyel taşıyor. Balogun da Bayern Münih yönetimince yakından izlenmeye devam ediyor.

Sky Sport Germany, sözleşmesi birkaç ay içinde sona erecek Eric Maxim Choupo-Moting'in olası bir seçenek olduğunu belirterek tanıdık bir ismin Allianz Arena'ya dönebileceği ihtimalini de gündeme getirdi. Ocak ayında yapılacak bir transfer konusunda henüz resmî karar alınmadı ancak Bayern Münih, sezonunu planlandığı gibi sürdürebilmek için bir sonraki hamlesine aktif olarak hazırlanıyor.