Bayern Münih, Saibari için ilk teklifini sundu: PSV'ye büyük bir kazanç fırsatı

Mounir Boualin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bayern Münih'in PSV'ye 45 ila 50 milyon euro arasında bir teklif sunacağını bildirdi. Transfer piyasası muhabirine göre bu rakam, müzakerelerin "başlangıç noktası" olacak.

Salı günü, Saibari'nin Bayern Münih'in ilgisini çektiği ortaya çıktı. Bu haber de Boualin tarafından duyurulmuştu.

Günün ilerleyen saatlerinde Der Rekordmeister, Saibari ile 2031 ortasına kadar sürecek bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Çarşamba günü PSV ile müzakereler başlayacak.

PSV rekor bir bedel talep ediyor. Şu anda kulüpten ayrılan bir oyuncu için rekor bedel 50 milyon avro. Bu tutar, 2020 yılında Napoli tarafından Hirving Lozano'nun transferi için ödenmişti.

Sky Sports'tan Florian Plettenberg'e göre Bayern, Saibari için büyük bir bedel ödemeye hazır. Fas kökenli orta saha oyuncusu, teknik direktör Vincent Kompany tarafından çok isteniyor.

Saibari'nin PSV ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi var. Geçen sezon Eredivisie'de 27 maçta 15 gol attı ve 8 asist yaptı.