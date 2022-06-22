Bayern Münih, Sadio Mane transferini açıkladı: Sözleşme şartları nasıl?

Anfield'da son derece başarılı bir dönemin ardından Senegalli yoluna Bundesliga'da devam ediyor.

Liverpool'dan ayrılan Sadio Mane, Bayern Münih'e 41 milyon euro karşılığında transfer oldu.

30 yaşındaki oyuncu, Mayıs ayında Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı alınan mağlubiyetten sonra takımdan ayrılma isteğini Kırmızılar'a iletti ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kala veda etti.

Liverpool, kulüpte geçirdiği süre boyunca 269 maçta 120 gol atan Senegalli'yi 2023 yazında ücretsiz olarak kaybetmemek için gitmesine izin verdi.

Bayern Münih, Mane için ne kadar ödeyecek?

Liverpool, Sadio Mane transferi için net 32 milyon euro ve bonuslarla birlikte 9 milyon euro kazanacak.

Kırmızılar, 2016 yılında Southampton'dan 39 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı ve Bayern Münih bu transferde önemli bir iş çıkardı.

Mane'nin sözleşme şartları nasıl?

Sadio Mane, Bayern Münih ile 2025 yazına kadar üç yıllık sözleşme imzaladı.

Haberlere göre yılda yaklaşık 15 milyon euro maaş alacak olan oyuncu, Allianz Arena'nın en çok kazanan isimlerinden biri olacak.

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