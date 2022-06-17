İki kulüp arasındaki uzun görüşmelerin ardından Senegalli oyuncunun yeni adresi Bundesliga oldu.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Liverpool, Bayern Münih'in Sadio Mane için yaptığı toplam 41 milyon euro'luk teklifi kabul etti.

Merseyside ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Mane'yle ilgili ayrılık söylentileri ve Bayern'in oyuncuya olan ilgisi bir süredir transferin gündemini en önemli konularından biriydi.

Bayern'den gelen ilk teklifi reddeden Liverpool, Alman ekibinin önerdiği bonservisi arttırmasıyla transfere izin verdi.

Sadio Mane transferinin detayları

Bayern ilk etapta Liverpool'a 32 milyon euro ödeyecek. Geri kalan 9 milyon euro'nun 6 milyon euro'luk bölümü oyuncunun belli bir maç sayısına ulaşmasıyla ödenecek. Ayrıca anlaşmada 3 milyon euro'luk performans bonusu yer alıyor.

Mane'yi 2016'da Southampton'dan 41 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Liverpool, böylelikle 30 yaşındaki yıldızı aynı fiyata satmış oldu.

Ayrılma kararı alan Mane'yi gelecek yıl bedelsiz kaybetmek istemeyen Liverpool, piyasa değerinin altında olmasına rağmen Bayern'le bu miktar üzerinde el sıkışmayı seçti.

Mane'nin Liverpool kariyeri

Liverpool formasıyla çıktığı 269 maçta 120 gol ve 48 asist üreten Mane, Jürgen Klopp yönetiminde İngiltere'nin ve Avrupa'nın zirvesine çıkan takımın kilit isimlerinden biriydi.

Liverpool'da bir Şampiyonlar Ligi ve bir Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Senegalli oyuncu, burada FA Cup, Lig Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüp Dünya Kupası zaferleri de kazandı.

2021/22 sezonunda Premier Lig'de 16 gol dört asistle oynayan Mane, Şampiyonlar Ligi'nde ise 13 maçta beş gol attı.