Katalan teknik direktör eski öğrencisinin transferinin kolay görünmediğini ancak Lewandowski'nin Barcelona'da çok başarılı olabileceğini söyledi.

Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan dünyaca ünlü yıldız Robert Lewandowski, gelecek sezon Barcelona forması giymek istediğini belirtirken, her iki kulübü de çalıştıran ve Lewandowski'nin de teknik direktörlüğünü yapan Pep Guardiola da bu transfer hikayesine dahil oldu.

Katalan çalıştırıcı bu transferin maliyetini merak ettiğini açıkladı.

Barcelona'nın içinde bulunduğu zorlu ekonomik durum nedeniyle Lewandowski'yi transfer etmesinin kolay görünmediğine vurgu yapan Guardiola, buna rağmen Polonyalı yıldızın Katalan ekibine sınıf atlatabilecek, harika bir transfer olacağını söyledi. Guardiola, Bayern'in de Lewa'yı bırakmaya kolay kolay yanaşmayacağını ifade etti.

Ne söylendi?

"Dürüst olmak gerekirse bu transfer hamlesine yönelik hiçbir fikrim yok. Bahsettiğimiz oyuncu Lewandowski ve gittiği her takıma çok iyi uyum sağladı. Barcelona mali durumu nedeniyle onu kadrosuna katabilir mi ya da Bayern Münih takımdan ayrılmasına izin verir mi pek emin değilim"

Öte yandan Lewandowski'nin kulüpteki geleceğine dair soru işaretleri sürerken, Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness hem oyuncuya hem de oyuncunun menajeri Pini Zahavi'ye Lewandowski'nin Bayern Münih'ten ayrılmasının kolay olmayacağı mesajını iletti. Hoeness, Sport 1'e verdiği demeçte Lewandowski ve temsilcisinin kızgın olduğunu söyledi:

"Şu anda işler Lewandowski ve özellikle de menajerinin istediği gibi gitmedi ve bu yüzden kızgınlar. Bu konuyla ilgili herkese tarafsız kalmalarını ve problemin büyümesi yönünde bir adım atmamalarını tavsiye ederim. Her zaman söylediğim gibi onun yerini alabilecek bir alternatifimiz olmadığı sürece kesinlikle bir yıl daha burada kalacak"

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