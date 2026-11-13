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Bayern Münih’in eski efsane kalecisi ve eski yönetim kurulu başkanı Oliver Kahn, FCB onursal başkanı Uli Hoeneß’in Jamal Musiala’nın durumuyla ilgili son açıklamalarını sert biçimde eleştirdi.

Kahn, LinkedIn üzerinden Hoeneß’in geçen hafta sonu yaptığı tartışmalı açıklamalara değinerek, bir kulübün "kendi imzaladığı sözleşmeyi yerine getirmeyi özel bir insanlık örneğiymiş gibi sunmaması gerektiğini" söyledi. Kahn, "Kulüp yalnızca performansı satın almadı. Riski de üstlendi" dedi.

Kahn eleştirisini şöyle sürdürdü: "Kulüpler kendilerine aile demeyi sever. Sorun, hiçbir maliyeti yokken aileden söz edip iş pahalıya mal olmaya başladığında rakamlarla konuşulması."

Hoeneß’e, BR’nin "Sonntags-Stammtisch" programında FC Bayern’in Musiala’nın hastalığına yaklaşımı sorulmuştu. Yaz hazırlık döneminden bu yana kamuoyunca bilindiği üzere oyun kurucu, kısa süreli absans nöbetlerine yol açabilen nörolojik bir işlev bozukluğu yaşıyor. Ağustos ayında RB Leipzig ve 1. FC Heidenheim’a karşı oynanan hazırlık maçlarında yaşadığı bu nöbetlerden ikisi, Musiala’nın yere yığılmasına neden olmuştu. O tarihten sonra tedavide kullanılan ilaçların dozu yeniden artırıldı ve benzer bir olay daha yaşanmadı.

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FC Bayern: Hoeneß, Musiala hakkında ne söyledi?

Musiala’nın yüksek bedelli sözleşmesine değinen Hoeneß, durumu bir "ikilem" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: "Onun kolayca iyileştirilemeyen ama ilaçlarla bir ölçüde kontrol altında tutulabilen bir hastalığı var. Fakat eski performans düzeyine bir daha ulaşıp ulaşamayacağı..." FCB’nin önde gelen ismi, Musiala hakkındaki şüphelerini kamuoyu önünde dile getirmeyi sürdürdü: "Ama şimdi parasını almaya devam ediyor. Bir düşünün, FC Bayern şimdi onun sözleşmesini sorgulayıp şöyle dese: 'Şu anda ortaya koyabildiği performans, sözleşmede yazanla artık aynı değil...'"

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Hoeneß varsayımsal bir ifade kullanmış olsa da Alman millî oyuncunun durumuna ilişkin bu şekilde konuşması eleştirilere yol açtı. Kahn da bu eleştirilere katıldı. 2021-2023 yılları arasında Bayern’de yönetim kurulu başkanlığı yapan 57 yaşındaki Kahn’a göre FCB gibi üst düzey bir kulübün yöneticileri "insanları rakamlara dönüştürmek" zorunda. Ancak "belirleyici soru", yöneticinin "bu rakamları yeniden insana dönüştürüp dönüştüremediği. Devre dışı kalan varlığın ardındaki insanı hâlâ görüyor mu? Kulüp oyuncunun mu, yoksa yalnızca onun sözleşmesinin mi arkasında duruyor?"

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Öte yandan Kahn’a göre Musiala’nın sözleşme durumunun FCB içinde tartışılması son derece doğal. "Bu soruları sormak duyarsızlık değil. Sormamak profesyonellikten uzak olur" dedi. Musiala’nın Şubat 2025’te imzaladığı ve kendisini 2030’a kadar Almanya’nın rekor şampiyonuna bağlayan mevcut sözleşmesi, 23 yaşındaki oyuncuya bonuslar dâhil yılda 30 milyon avroya varan bir maaş kazandırıyor.

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Jamal Musiala, eylül sonundan beri sakatlığı nedeniyle Bayern’de forma giyemiyor

Hastalığı kontrol altına alındıktan sonra Musiala, sezonun ilk resmî maçına eylül başında çıktı. Şampiyonlar Ligi’nde Bodö/Glimt’e karşı oynanan maçta (5-0, bir gol) ve Bundesliga’da Union Berlin karşısında (7-0, bir gol ve bir asist) toplam üç gole doğrudan katkı sağlayarak iyi bir formda olduğunu gösterdi.

Ardından Musiala’nın, yeni Almanya millî takım teknik direktörü Jürgen Klopp’un eylül sonunda Hollanda karşısındaki ilk maçında ilk 11’de yer alması bekleniyordu ancak ısınma sırasında kas sakatlığı yaşadı. Almanya millî takımında 46 kez forma giyen oyuncu o tarihten beri sahalardan uzak. Musiala, mevcut millî aranın ardından sahalara dönebilir.