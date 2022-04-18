Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Almanya Milli Takımı'nın formasını da giyen yıldız oyuncuları Serge Gnabry ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere devam ettiklerini açıkladı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre kontratı 2023 yazında sona erecek olan Gnabry, Liverpool ve Real Madrid'in de kendisine ilgi göstermesi üzerine seçenekleri değerlendirme aşamasında yer alıyor.

Ne söylendi?

Kahn Sport 1'e yaptığı açıklamda daha önce Arsenal forması da giyen yıldız oyuncuyla sözleşme görüşmelerinin başladığını belirtti:

"Gnabry şu anda düşünme sürecinde. Bir karar verdiği zaman bunu geciktirmeden açıklayacağız"

Gnabry Bayern'de nasıl bir performans sergiledi?

Haziran 2018'de Hoffenheim'dan transfer olduğu Bayern'de son dört sezonda kilit bir oyuncuya dönüşen Gnabry oynadığı 167 maçta 62 gol attı.

Bu süre zarfında üç Bundesliga şampiyonluğu elde eden Gnabry, Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 10 kez kupa sevinci yaşadı. Bu sezon 41 maçta oynayan başarılı kanat oyuncusu, fileleri 15 kez sarstı.

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