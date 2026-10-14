Bayern Münih - RB Leipzig: Maç bilgileri

Bundesliga - Hafta 6 17 Eki 2026 - 12:30 Allianz Arena

FC Bayern Münih ile RB Leipzig arasındaki maç 17 Ekim 2026'da saat 16.30 GMT'de (12.30 EST / 17.30 BST / 18.30 SAST) başlayacak.

Avrupa mesaisinin ardından iki dev karşı karşıya

FC Bayern Münih, 2026/27 Bundesliga sezonunun 6. haftasındaki kritik maçta RB Leipzig'i Allianz Arena'da ağırlıyor. İki takım da cumartesi akşamı oynanacak karşılaşmaya hafta içindeki Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarının hemen ardından çıkacak. Bu durum, taktik tercihleri ve kadro derinliğini daha da önemli hâle getiriyor. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, taraftarı önünde ligde yeniden kontrolü ele almayı hedeflerken Martín Demichelis'in çalıştırdığı Leipzig, Avrupa'da yakaladığı son ivmeden yararlanarak Bundesliga şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koymak istiyor.

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Bayern Münih'in Stavanger'deki altı gollü mücadelesi

Bayern Münih, cumartesi günkü karşılaşmaya 13 Ekim Salı günü Norveç şampiyonu Viking FK deplasmanında aldığı 3-3'lük Şampiyonlar Ligi beraberliğinin ardından çıkıyor. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Bayern Münih, ikinci yarıda Harry Kane'in iki golü (54' penaltı, 60') ve Luis Díaz'ın golüyle (70') öne geçti, ancak 90. dakikada beraberlik golünü yedi. FC Augsburg ile ligde alınan 2-2'lik beraberliğin de ardından Kompany'nin ekibi, 28 şutluk etkileyici hücum performansını bu kez galibiyete dönüştürmek istiyor.

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RB Leipzig üst üste iki maçta gol yemedi

RB Leipzig, farklı kulvarlarda üst üste aldığı iki önemli galibiyetin verdiği özgüvenle Münih'e gidiyor. Demichelis'in ekibi, 10 Ekim'de Eintracht Frankfurt karşısında ligde aldığı 6-0'lık galibiyetin ardından salı akşamı da Brajan Gruda'nın 74. dakikadaki golüyle PSV Eindhoven'ı Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 mağlup etti. Avrupa'da yakaladığı ivme ve üst üste iki maçta gol yememesiyle Leipzig, Münih'te hızlı hücumlarıyla ciddi bir tehdit oluşturacak.

Allianz Arena'da kritik mücadele

Cumartesi günkü maç, iki teknik direktörün de yoğun geçen Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının ardından kadro rotasyonunu ne kadar etkili yöneteceğini gösterecek. Bayern Münih, topa sahip olma üstünlüğünü kurmak ve kanatlarda hareketli oynayan Luis Díaz ile Serge Gnabry'yi uygun pozisyonlara sokmak için orta sahada Joshua Kimmich ile Aleksandar Pavlović'e güvenecek. Leipzig ise savunmanın merkezindeki Willi Orbán ve Castello Lukeba'nın baskıyı karşılamasını, ardından Antonio Nusa ile son maçın galibiyet golünü atan Brajan Gruda'yı hızlı hücumlarda topla buluşturmasını hedefleyecek. Zirve yarışını etkileyecek karşılaşma, ilk düdükten itibaren büyük bir Bundesliga mücadelesine sahne olmaya aday.

Takım haberleri ve kadrolar

Bayern Münih'te Jamal Musiala ve Tarek Buchmann sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ev sahibi takımda cezalı oyuncu bulunmuyor. Kadroya ilişkin diğer gelişmeler maç saatine yakın paylaşılacak.

RB Leipzig'in sakat listesi daha kalabalık. Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu ve Viggo Gebel forma giyemeyecek. Konuk takımda cezalı oyuncu bulunmuyor. Martin Demichelis, kadro tercihlerini maça yakın netleştirecek.

Form durumu

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Son maçında Bundesliga'da Augsburg deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılması, Union Berlin karşısındaki 7-0'lık galibiyetle yakaladığı ivmeyi durdurdu. Bayern Münih, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'i de 5-0 mağlup etti. Beş maçta 17 gol atıp yalnızca bir gol yedi.

RB Leipzig, son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı, hiç berabere kalmadı. Son maçında Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u 6-0 gibi farklı bir skorla yendi. Leipzig ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 mağlup oldu ve Bayer Leverkusen deplasmanında 2-0 kaybetti. Beş maçta 14 gol atıp 10 gol yedi.

İkili rekabet

İki takım son olarak 15 Ağustos 2026'da Allianz Arena'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı. Bayern Münih bu maçı 3-1 kazandı. Resmî maçlarda da üstün olan Bayern Münih, Şubat 2026'daki Almanya Kupası karşılaşmasını 2-0, Ocak 2026'da Leipzig'de oynanan Bundesliga maçını ise 5-1 kazandı. Son beş karşılaşmanın dördünü kazanan Bayern Münih'in puan kaybettiği tek maç, Mayıs 2025'te Leipzig deplasmanında 3-3 biten Bundesliga karşılaşmasıydı.