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Bayern Münih-RB Leipzig Bundesliga maçı öncesi: Bayern Münih hayal kırıklığı yaratan haftanın ardından toparlanmak, RB Leipzig ise üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor

Bayern Münih - RB Leipzig
Bundesliga
Bayern Münih
RB Leipzig

Bundesliga’da Bayern Münih ile RB Leipzig arasında oynanacak maçın kapsamlı ön izlemesi. Münih’teki Allianz Arena’da bu cumartesi akşamı oynanacak 6. hafta mücadelesi öncesinde iki takımın yurt içindeki ve Avrupa’daki son sonuçlarını, form durumlarını ve öne çıkan konuları değerlendiriyoruz.

Bayern Münih - RB Leipzig: Maç bilgileri

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Bundesliga - Hafta 6
Allianz Arena

FC Bayern Münih ile RB Leipzig arasındaki maç, 17 Ekim 2026'da saat 16.30 GMT'de (12.30 EST / 17.30 BST / 18.30 SAST) başlayacak.

Avrupa mesaisinin ardından iki dev karşı karşıya

FC Bayern Münih, 2026/27 Bundesliga sezonunun 6. haftasındaki kritik maçta RB Leipzig'i ağırlamak için Allianz Arena'ya dönüyor. İki takım da cumartesi akşamı oynanacak karşılaşmaya hafta ortasındaki Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarının hemen ardından çıkacak. Bu durum, taktik planları ve kadro derinliğini daha da önemli hâle getiriyor. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, taraftarı önünde ligde yeniden kontrolü ele almak isterken Martín Demichelis yönetimindeki Leipzig, Avrupa'da yakaladığı son ivmeden yararlanarak Bundesliga şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Bayern Münih'in Stavanger'deki altı gollü maçı

Bayern Münih, 13 Ekim Salı günü Norveç şampiyonu Viking FK deplasmanında aldığı 3-3'lük dramatik Şampiyonlar Ligi beraberliğinin ardından cumartesi günkü mücadeleye çıkacak. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Bayern, ikinci yarıda Harry Kane'in iki golü (54. dakikada penaltıdan, 60. dakikada) ve Luis Díaz'ın golüyle (70. dakikada) geri döndü ancak 90. dakikada beraberlik golünü yedi. FC Augsburg ile ligde alınan 2-2'lik beraberliğin de ardından Kompany'nin oyuncuları, 28 şutluk etkileyici hücum performanslarını belirleyici bir galibiyete dönüştürmek istiyor.

RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

RB Leipzig üst üste iki maçta gol yemedi

RB Leipzig, farklı kulvarlarda elde ettiği üst üste iki önemli galibiyetin ardından Münih'e özgüvenle gidiyor. Demichelis'in takımı, 10 Ekim'de Eintracht Frankfurt'u ligde 6-0 mağlup ettikten sonra salı akşamı Brajan Gruda'nın 74. dakikadaki golüyle PSV Eindhoven karşısında disiplinli bir oyun sergileyerek Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandı. Avrupa maçından aldığı ivmeyle ve üst üste iki maçta gol yememiş olarak Münih'e giden Leipzig, kontra ataklarda büyük tehdit oluşturacak.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Harry Kane için kilometre taşı

İngiltere kaptanı Harry Kane, Bundesliga'daki 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Şimdiden 101 gol atan Kane, Almanya'nın en üst düzey liginde ilk 100 maçında herhangi bir oyuncunun ulaştığı en yüksek gol sayısına sahip. Leipzig'in de temkinli olması gerekiyor: Kane, Leipzig'e karşı oynadığı yalnızca beş lig maçında yedi gol attı.

Takımlardan haberler ve kadrolar

Bayern Münih vs RB Leipzig Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
page.match.formation.title
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
M. NeuerM. NeuerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesJ. StanisicJ. StanisicM. OliseM. OliseL. DiazL. DiazI. SaibariI. SaibariA. PavlovicA. PavlovicJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. KaneM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaA. MaksimovicA. MaksimovicC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Bayern Münih

İlk 11

RB Leipzig

Teknik direktör

  • V. Kompany
  • M. Demichelis

Bayern Münih'te Jamal Musiala ve Tarek Buchmann sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ev sahibi takımda cezalı oyuncu bulunmuyor. Kadroya ilişkin diğer gelişmeler maç saatine yakın eklenecek.

RB Leipzig'in sakat listesi daha kabarık: Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu ve Viggo Gebel forma giyemeyecek. Deplasman takımında cezalı oyuncu bulunmuyor. Martin Demichelis, kadro tercihini maç saatine yakın açıklayacak.

Form durumu

FCB

FCB - Form

BOD
K5-0
ELV
K1-2
FCU
K7-0
FCA
B2-2
VIK
B3-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
19/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RBL

RBL - Form

COM
K4-1
HSV
K5-0
B04
K2-0
SGE
K6-0
PSV
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; hiç yenilmedi. Son maçında Bundesliga'da Augsburg deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç, Union Berlin karşısında alınan 7-0'lık galibiyetle yakalanan ivmeyi durdurdu. Bayern, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'i de 5-0 mağlup etti. Beş maçta 17 gol atarken yalnızca bir gol yedi.

RB Leipzig, son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u 6-0 mağlup etti. Leipzig ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1, Bayer Leverkusen deplasmanında ise 2-0 yenildi. Beş maçta 14 gol atıp 10 gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Bayern MünihÇizimRB Leipzig
4
1
0
Club Friendlies
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
MS
DFB Kupası
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
MS
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
5
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
6
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
MS
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
3
MS
19Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı3/5

İki takım son olarak 15 Ağustos 2026'da Allianz Arena'da oynanan bir sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı. Bayern bu maçı 3-1 kazandı. Resmî maçlarda ise üstünlük Bayern'de. Şubat 2026'da oynanan DFB-Pokal maçını 2-0 kazanan Bayern, Ocak 2026'da Leipzig deplasmanındaki Bundesliga karşılaşmasından da 5-1 galip ayrıldı. Son beş karşılaşmanın dördünü kazanan Bayern'in puan kaybettiği tek maç, Mayıs 2025'te Leipzig deplasmanında oynanan ve 3-3 biten Bundesliga karşılaşmasıydı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
FreiburgFreiburgSCF
5410144+1013
K
B
K
K
K
2
DortmundDortmundBVB
5410114+713
B
K
K
K
K
3
Bayern MünihBayern MünihFCB
5320164+1211
B
K
K
B
K
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
K
K
B
K
K
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
5302155+109
K
K
K
K
K
6
AugsburgAugsburgFCA
5221138+58
B
K
B
K
K
7
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
B
K
B
K
K
8
Mainz 05Mainz 05M05
52121310+37
K
K
K
K
B
9
ElversbergElversbergELV
52128807
K
B
K
K
K
10
FC KölnFC KölnKOE
5212810-27
K
K
B
K
K
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
520389-16
K
K
K
K
K
12
Hamburger SVHamburger SVHSV
5203515-106
K
K
K
K
K
13
Schalke 04Schalke 04S04
512246-25
K
B
K
B
K
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
5122916-75
K
B
K
K
B
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
K
K
K
K
B
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
K
K
K
K
B
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
K
K
K
K
K
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
5005718-110
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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