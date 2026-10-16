Bayern Münih - RB Leipzig: Maç bilgileri

Bundesliga - Hafta 6 17 Eki 2026 - 12:30 Allianz Arena

FC Bayern Münih ile RB Leipzig arasındaki maç, 17 Ekim 2026'da saat 16.30 GMT'de (12.30 EST / 17.30 BST / 18.30 SAST) başlayacak.

Avrupa mesaisinin ardından iki dev karşı karşıya

FC Bayern Münih, 2026/27 Bundesliga sezonunun 6. haftasındaki kritik maçta RB Leipzig'i ağırlamak için Allianz Arena'ya dönüyor. İki takım da cumartesi akşamı oynanacak karşılaşmaya hafta ortasındaki Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarının hemen ardından çıkacak. Bu durum, taktik planları ve kadro derinliğini daha da önemli hâle getiriyor. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, taraftarı önünde ligde yeniden kontrolü ele almak isterken Martín Demichelis yönetimindeki Leipzig, Avrupa'da yakaladığı son ivmeden yararlanarak Bundesliga şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

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Bayern Münih'in Stavanger'deki altı gollü maçı

Bayern Münih, 13 Ekim Salı günü Norveç şampiyonu Viking FK deplasmanında aldığı 3-3'lük dramatik Şampiyonlar Ligi beraberliğinin ardından cumartesi günkü mücadeleye çıkacak. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Bayern, ikinci yarıda Harry Kane'in iki golü (54. dakikada penaltıdan, 60. dakikada) ve Luis Díaz'ın golüyle (70. dakikada) geri döndü ancak 90. dakikada beraberlik golünü yedi. FC Augsburg ile ligde alınan 2-2'lik beraberliğin de ardından Kompany'nin oyuncuları, 28 şutluk etkileyici hücum performanslarını belirleyici bir galibiyete dönüştürmek istiyor.

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RB Leipzig üst üste iki maçta gol yemedi

RB Leipzig, farklı kulvarlarda elde ettiği üst üste iki önemli galibiyetin ardından Münih'e özgüvenle gidiyor. Demichelis'in takımı, 10 Ekim'de Eintracht Frankfurt'u ligde 6-0 mağlup ettikten sonra salı akşamı Brajan Gruda'nın 74. dakikadaki golüyle PSV Eindhoven karşısında disiplinli bir oyun sergileyerek Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandı. Avrupa maçından aldığı ivmeyle ve üst üste iki maçta gol yememiş olarak Münih'e giden Leipzig, kontra ataklarda büyük tehdit oluşturacak.

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Harry Kane için kilometre taşı

İngiltere kaptanı Harry Kane, Bundesliga'daki 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Şimdiden 101 gol atan Kane, Almanya'nın en üst düzey liginde ilk 100 maçında herhangi bir oyuncunun ulaştığı en yüksek gol sayısına sahip. Leipzig'in de temkinli olması gerekiyor: Kane, Leipzig'e karşı oynadığı yalnızca beş lig maçında yedi gol attı.

Takımlardan haberler ve kadrolar

Bayern Münih'te Jamal Musiala ve Tarek Buchmann sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ev sahibi takımda cezalı oyuncu bulunmuyor. Kadroya ilişkin diğer gelişmeler maç saatine yakın eklenecek.

RB Leipzig'in sakat listesi daha kabarık: Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu ve Viggo Gebel forma giyemeyecek. Deplasman takımında cezalı oyuncu bulunmuyor. Martin Demichelis, kadro tercihini maç saatine yakın açıklayacak.

Form durumu

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; hiç yenilmedi. Son maçında Bundesliga'da Augsburg deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç, Union Berlin karşısında alınan 7-0'lık galibiyetle yakalanan ivmeyi durdurdu. Bayern, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'i de 5-0 mağlup etti. Beş maçta 17 gol atarken yalnızca bir gol yedi.

RB Leipzig, son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u 6-0 mağlup etti. Leipzig ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1, Bayer Leverkusen deplasmanında ise 2-0 yenildi. Beş maçta 14 gol atıp 10 gol yedi.

İkili rekabet

İki takım son olarak 15 Ağustos 2026'da Allianz Arena'da oynanan bir sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı. Bayern bu maçı 3-1 kazandı. Resmî maçlarda ise üstünlük Bayern'de. Şubat 2026'da oynanan DFB-Pokal maçını 2-0 kazanan Bayern, Ocak 2026'da Leipzig deplasmanındaki Bundesliga karşılaşmasından da 5-1 galip ayrıldı. Son beş karşılaşmanın dördünü kazanan Bayern'in puan kaybettiği tek maç, Mayıs 2025'te Leipzig deplasmanında oynanan ve 3-3 biten Bundesliga karşılaşmasıydı.