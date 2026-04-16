Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçına bilet nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, 6 Mayıs maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Bayern Münih, 6 Mayıs Çarşamba günü Münih'teki Allianz Arena'da UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

Bayern Münih şu anda Bundesliga'da 1. sırada yer alırken, Paris Saint-Germain ise Ligue 1'de 1. sırada bulunuyor. Her iki Avrupa devi de kendi liglerinde yeni şampiyon olmuş ya da şampiyonluğa çok yakın olarak bu aşamaya geldi.

GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere, Bayern Münih - PSG maçı için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Bayern Münih - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlıyor?

Bayern Münih - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl satın alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dışında, Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız.

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçı olarak, Allianz Arena biletleri şu anda Alman futbolunda tartışmasız en çok rağbet gören biletlerdir.

Resmi kulüp kanalları üzerinden satılan ilk parti biletler tükenmiştir.

Resmi Kanallar : FCBayern.com ve PSG.fr (Biletler tükendi).

: FCBayern.com ve PSG.fr (Biletler tükendi). İkincil Piyasalar : StubHub gibi platformlar son dakika biletleri sunmaktadır.

: StubHub gibi platformlar son dakika biletleri sunmaktadır. Premium Koltuklar: Kategori 1 Longside biletleri ve VIP konukseverlik paketleri son derece sınırlıdır ve üst düzey lounge erişimi için fiyatlar genellikle 2.500 €'yu aşmaktadır.

Bayern Münih - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin oynadığı, maçın yapıldığı yer ve turnuvanın hangi aşamasında olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Talep, fiyatları oldukça yüksek seviyelere çıkarmıştır. Yeniden satış biletleri şu anda yaklaşık 1.000 €'dan başlamaktadır.

Mevcut biletler ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin.

Son dakika seçenekleri arıyorsanız, StubHub gibi ikinci el bilet satış sitelerinde şu anda biletler mevcut.

Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçından ne beklemeli?

Bayern Münih, korkutucu bir iç saha rekoru ve çeyrek final zaferinin verdiği ivmeyle bu rövanş maçına favori olarak giriyor.

Vincent Kompany'nin takımı, 15 Nisan'da Münih'te 4-3'lük dramatik bir galibiyetle taçlandırdığı önceki turda Real Madrid'i eleyerek elit statüsünü kanıtladı.

4 Kasım'da lig aşamasında Parc des Princes'te PSG'yi 2-1 mağlup eden Bavyeralılar, kendi taraftarlarının önünde yararlanmak isteyecekleri psikolojik bir üstünlüğe sahip.

Fransa şampiyonu PSG, bu sezon deplasmanlarda çok etkili bir performans sergiledi; en dikkat çekici galibiyetlerinden biri, 14 Nisan'da Anfield'da Liverpool'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselmesini garantilemesi oldu.

Sezonun başlarında Bayern'e yenilmiş olsa da, Luis Enrique'nin takımı, son 16 turunda Chelsea'yi 5-2'lik ezici bir skorla mağlup ederek golcü kimliğini ortaya koydu.

