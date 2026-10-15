İngiltere Premier Lig şampiyonu Arsenal, Bayern Münih'in Güney Koreli savunmacısı Kim Min-jae'yi seçenekleri arasına koydu; Bavyera temsilcisi ise oyuncuyla geleceği hakkında görüşme yapmaya hazırlanıyor.

Alman "Bild" gazetesi, Kim'in adını Londra ekibinin yönetimine sunan kişinin Arsenal'ın gözlemci birimi başkanı Maurizio Micheli olduğunu belirtti.

Micheli, İtalyan kulübünde çalıştığı dönemde Koreli savunmacının Napoli'ye transferinde rol oynamıştı.

Bunları da okuyun

Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi yarışta Messi'yi silip süpürdü

Real Madrid'in avantajına rağmen: Barcelona, United'ın cevheri için yarıştan çekilmedi

Gazete, Bayern'in Kim ile geleceği hakkında görüşme yapmaya hazırlandığını, oyuncunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar sürdüğünü ve önümüzdeki ocak ayında transferinin gerçekçi görünmediğini ekledi.

"Bild"e göre kış transfer döneminin Bayern'de sakin geçmesi bekleniyor. Gazete, kulübün yalnızca Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz'ın yerine birini katmak için uygun bir fırsat ortaya çıkarsa harekete geçebileceğini, buna karşın bir sağ bek transferi ya da başka mevkileri güçlendirme yönünde herhangi bir planın bulunmadığını belirtti.

Bayern şu anda Almanya Bundesliga'da 5 maçta aldığı 3 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 11 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve Freiburg ile Borussia Dortmund'un 2 puan gerisinde bulunuyor.

Bavyera ekibi, son hafta oynanan karşılaşmada Augsburg ile 2-2 berabere kalmıştı. Bu maçta Augsburg oyuncusu Robin Fellhauer, Almanya Bundesliga tarihinin en hızlı golünü kaydetmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern, Norveç ekibi Bodö/Glimt'i 5-0 yendikten sonra bir diğer Norveç takımı Viking ile 3-3 berabere kalarak iki maçta 4 puan topladı.



