Yıldız futbolcu, iki tarafın çözümsüz tutumundan rahatsız olmuş gibi görünüyor.

Leon Goretzka, Bayern Münih ve Robert Lewandowski'yi transferdeki anlaşmazlıklarına barışçıl bir çözüm bulmaya çağırdı.

Lewandowski, Alman şampiyonunda geçirdiği sürenin sona erdiğini ve bu yaz kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı.

Ancak, Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, kulübün onu bırakmayacağını ve 2023'e kadar sürecek olan sözleşmesine devam edeceğini belirtti.

Goretzka, Lewandowski'nin geleceği hakkında ne söyledi?

Alman oyuncu Goretzka, her iki tarafın da durum hakkında duygusal değil sakin olması gerektiğini söyledi.

Goretzka gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel olarak hem Bayern Münih hem de Lewy için inanılmaz bir başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum.

"Ve sadece bu hikayeyi takdir etmek için, her iki tarafın da duygusal olmayı bırakıp herkes için iyi bir çözüm bulması gerekiyor.

“Bu şekilde bir çalışma yapılırsa, gerçekten mutlu olurum."

Lewandowski nereye gidecek?

Barcelona Teknik direktör Xavi, Polonyalı oyuncunun menajeri ile görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

İspanyol devi, 33 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalama konusunda şu andaki en favori takım görüntüsünde.

Barcelona patronu, takımının finansal sıkıntıları nedeniyle Lewandowski ile sözleşme imzalamasının kolay olmayacağının da farkında.

Çünkü, La Liga başkanı Javier Tebas da İspanyol devinin bu transferi yapmasının çok da kolay olmayacağını belirtti.

Ancak GOAL, Lewandowski'nin durumunu Chelsea'nin de takip ettiğini ve Barcelona ile bu transfer için yarış içerisinde olacağını biliyor.

Polonya yıldızın menajeri Czeslaw Michniewicz, bu hafta yıldız forvetin Liverpool'a katılmak istediğini söyledi.

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