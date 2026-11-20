Bayern Münih, Allianz Arena'da Köln ile 1-1 berabere kaldı. Harry Kane'in ciddi sakatlığı sonucun önüne geçti. Topa hâkim olan ev sahibi ekip, Nathaniel Brown'ın beraberlik golünden sonra sayısal üstünlüğünü gole çevirmekte zorlandı.

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Harry Kane'in maçın henüz 20. dakikasında bacağından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalması, Bayern Münih'in Allianz Arena'daki taktik planını erken bozdu. Bu beklenmedik değişiklik, Bayern'i Köln'ün sıkı savunması karşısında hücumdaki temel dayanak noktasından yoksun bıraktı. Konuk ekip, 12. dakikada Mikey Moore'un hızlı atağı soğukkanlılıkla tamamlamasıyla ev sahibi taraftarları şaşkına çevirmişti. Golde Bayern'in savunmaya geçişindeki nadir aksamalardan biri belirleyici oldu.

Bayern'in toparlanmasına öncülük eden Brown, 37. dakikada ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla skoru eşitledi. Topa %71 oranında sahip olup 747 isabetli pas yapmasına rağmen Bayern, Köln'ün 3-5-1-1 düzenini aşacak yaratıcılığı hücumun son bölümünde gösteremedi. Köln maçı 1,98'lik gol beklentisi (xG) değeriyle tamamlarken Bayern 0,94'te kaldı. Bu da top ev sahibi ekipte olsa bile asıl tehlikeyi konuk ekibin yarattığını gösteriyordu.

Kaleci ve savunma

Jonas Urbig: 7/10

Bayern'in topa hâkimiyeti nedeniyle Urbig uzun süre oyunu izlemekle yetindi, ancak gerektiğinde görevini yaptı. Üç kritik kurtarışa imza attı. Moore'un hızlı hücumdan attığı kaliteli açılış golünde yapabileceği pek bir şey yoktu.

Konrad Laimer: 6/10

Sağ bekte oynayan Laimer, maçın büyük bölümünde Michael Olise'ye destek vermek için ileri çıkarak orta saha oyuncusu gibi görev yaptı. Çektiği iki şut da kaleyi bulmadı. Köln'ün çok hızlı kontrataklarında savunmaya dönmekte zaman zaman zorlandı.

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Jonathan Tah: 6/10

Tah, geriden oyun kurarken pas dağıtımında başrolü üstlendi ve Bayern boşluk ararken topun dolaşımını sağladı. Genel olarak güvenilir bir performans sergilese de Moore'un koşu yapacak alan bulduğu anlarda savunması savunmasız göründü.

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Dayot Upamecano: 7/10

İstatistiklere göre Bayern'in en iyi savunmacısı olan Upamecano, ikisi top kapma olmak üzere dokuz savunma müdahalesi yaptı ve beş ikili mücadele kazandı. İlk yarının uzatma dakikalarında yaptığı sert kafa vuruşuyla Bayern'i öne geçirmeye yaklaştı, ancak kaleci gole izin vermedi. 70. dakikada yerini Kim Min-Jae'ye bıraktı.

Josip Stanisic: 6/10

Stanisic, savunmanın solunda istikrarlı bir görüntü çizdi ancak geride bekleyen bir savunmayı açmak için çoğu zaman gereken bindirmeleri yapamadı. Rolü daha çok rakibi durdurmak ve oyun kurulumunu kolaylaştırmaktı.

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Orta saha

Joshua Kimmich: 8/10

Takımın oyun temposunu belirleyen Kimmich, 136 pas denemesinin 131'inde isabet sağlayarak %96'lık etkileyici bir başarı oranına ulaştı. Temponun kontrolünü elinde tuttu ve uzaktan şutlarla savunmayı açmaya çalıştı. Ancak 22. dakikadaki şutunda kaleciyi zorlayamadı.

Aleksandar Pavlovic: 7/10

Pavlovic orta sahada durmaksızın çalışarak daha ileride oynayan takım arkadaşlarına zemin hazırladı. İki şutu engellense de hücum etme isteğini gösterdi. Son dakikalarda oyundan alınmadan önceki asıl katkısı ise Bayern'in %71'lik topa sahip olma oranını korumasına yardımcı olmasıydı.

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Michael Olise: 5/10

Sağ kanatta alışılmış etkisini gösteremeyen Fransız oyuncu için hayal kırıklığı yaratan bir maçtı. 41. dakikadaki şutu engellendi ve büyük bir gol fırsatı yaratamadı. Devre arasında sakatlığı nedeniyle yerini Tim Binder'e bıraktı.

Lennart Karl: 7/10

On numara pozisyonunda oynayan Karl, üç denemeyle Bayern'in en çok şut çeken oyuncusu oldu. 54. dakikada kaleciyi kurtarışa zorladı ve takımın hücumdaki üretkenlik çabalarının merkezinde yer aldı. Yine de Köln'ün merkezdeki üçlüsünü aşmakta zorlandı.

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Nathaniel Brown: 8/10

Hücumdaki dörtlünün öne çıkan ismiydi. Brown, 37. dakikada 22 metreden attığı beraberlik golünde üstün tekniğini gösterdi. Maç boyunca tehdit oluşturmayı sürdürdü, iki şut daha çekti ve Köln'ün beklerini sürekli zorladı.

Hücum

Harry Kane: 5/10

İngiltere kaptanı için üzücü biten bir akşamdı. Bayern henüz oyun ritmini bulmaya çalışırken Kane'e yeterince top gelmedi. Bacağındaki sakatlık nedeniyle 20. dakikada oyundan çıkmasının ardından yokluğu maçın kalanında belirgin biçimde hissedildi.

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Yedekler ve teknik direktör

Tom Bischof: 6/10

Sakatlanan Kane'in yerine erken oyuna giren Bischof, forvetin rakip savunma üzerindeki etkisini yaratamadı. Biri engellenen, diğeri kaleyi bulmayan iki şut fırsatı yakaladı ancak gereken bitiriciliği gösteremedi.

Tim Binder: 6/10

Devre arasında Olise'nin yerine girdi. Kanatta farklı özellikler sundu ancak Köln'ün savunma düzenini aşmakta o da zorlandı.

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Kim Min-Jae: 6/10

70. dakikada Upamecano'nun yerine giren Kim, savunmaya taze güç kattı. Konuk ekip galibiyet golünü ararken Köln'ün son bölümdeki hızlı hücumlarını durdurmaya yardımcı oldu.

Jamal Musiala: 6/10

Hücumda fark yaratması için son 20 dakikada oyuna alınan Musiala, maçın sonlarında iki fırsat yakaladı ancak kaleyi bulamadı. Çalımları rakip savunmada karışıklık yaratsa da son pası veremedi.

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Noah Codjo-Evora: Puan yok

Pavlovic'in yerine maçın sonlarında oyuna girdi. Skoru etkileyecek kadar zamanı olmadı.

Vincent Kompany: 6/10

Kompany'nin takımı topa hâkim oldu ancak rakibin kontrataklarına karşı taktik açıdan etkisiz kaldı. Teknik direktör, bu kadar fazla topa sahip olmalarına rağmen yalnızca 0,94 xG değerinde kaliteli fırsat yaratmalarından endişe duyacaktır. Kane'in sakatlığı da artık takımın oyun düzeni için önemli bir sorun oluşturuyor.