Perşembe günü yayınlanan bir haber, Bayern Münih’in, başta Real Madrid ve Paris Saint-Germain olmak üzere birçok kulübün ilgisini çeken Fransız yıldızı Michael Olesi’yi kadroda tutmak için attığı yeni bir adımı ortaya çıkardı.

Michael Olesi ve Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın ilk aşamasının 1. Grubu'ndaki son turda Cuma günü Norveç ile oynayacakları maça odaklanmış durumda. Her iki takım da zaten son 16'ya kalmış durumda ve bu maçta grup birinciliği için mücadele edecek.

Ancak Real Madrid ve dünya futbolunun birçok dev kulübünün hayali olan Michael Oulissi'nin geleceği hâlâ tartışma konusu.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Bayern Münih, Oliisi'yi 2031 yılına kadar sözleşmesini uzatmaya ikna etmek için maaşını ikiye katlamak istiyor (böylece sezon başına yaklaşık 25 milyon avro kazanacak).

Münih kulübü, 2025-2026 sezonunda Bundesliga’nın en iyi oyuncusu seçilen ve Harry Kane ile birlikte Bavyera ekibinin en etkili oyuncusu olan Olise’den hiçbir şekilde vazgeçmek istemiyor; ayrıca Olise, Dünya Kupası’nda Fransa milli takımında da kilit bir rol oynuyor.

Bild gazetesi muhabiri Julien Agardi’ye göre, Bayern Münih, Oulissi’nin menajerlerinden, kanat oyuncusunun (2029’da sona erecek olan) sözleşmesini uzatmak istediğine dair olumlu sinyaller aldı.

Yaz transfer piyasasında şu anda en çok talep gören oyuncunun geleceğini belirlemek üzere, müzakerelerin Dünya Kupası'nın bitiminden sonra yapılması planlanıyor.