Bayern Münih, son dönemde parlayan Fransız yıldızı Michael Olise'in sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı. Bu adım, Real Madrid'in planlarını tehdit ediyor.

"Sky Sport - Almanya" kanalına göre Bayern, 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak için proaktif bir şekilde harekete geçti ve taraflar arasında ilk keşif niteliğindeki görüşmeler çoktan yapıldı.

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Olise'in mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor ve serbest kalma maddesi içermiyor. Durumu yakından takip eden Real Madrid, Fransız milli oyuncunun eninde sonunda Bayern ile bağını uzatacağına inanıyor; rapora göre.

"Sky", Real Madrid'e transferin, Bayern'in oyuncuyu uzun vadede elinde tutma planlarını bozabilecek tek adım olduğunu da ekledi. Ancak İspanyol kulübü somut adımlar atmadığı sürece, oyuncunun Almanya şampiyonuyla devam etmesi hâlâ çok muhtemel görünüyor.

Yeni sözleşme kapsamında Olise, kendisini Jamal Musiala'yı da geçerek Bayern kadrosunun en yüksek maaş alan oyuncusu hâline getirecek bir ücret alabilir. Kulüp, uzatma müzakereleri başarısız olmadığı sürece önümüzdeki yaz onu satmayı düşünmek zorunda kalmayacak.

Olise, 2024 yazında Crystal Palace'tan 60 milyon euro karşılığında Bayern'e katıldığından bu yana roket gibi bir yükseliş yaşadı.

Bavyera kulübünün denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge ise Olise ile takım arkadaşı Harry Kane'in kalacağına dair güvenini dile getirerek Alman "ran" sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İkisi de uzun süre Bayern'de kalmayı planlıyor."

Ve ekledi: "Harry'nin yakında sözleşmesini yenilemesini umuyorum, hatta buna son derece eminim. Michael'ın da bir sonraki olmasını diliyorum."



