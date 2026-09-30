Bayern Münih, mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan Fransız yıldızı Michael Olise ile sözleşme yenileme görüşmelerine milli ara sonrasında başlamaya hazırlanıyor.

Alman "Sport Bild" gazetesine göre, görüşmelerin "Harry Kane" ile yapılanlara kıyasla bir nebze daha zorlu geçmesi bekleniyor. Ayrıca kulüp, şu an için oyuncunun ya da menajerinin niyetini henüz bilmiyor.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre, Bayern Münih, Olise'nin 2032 yılına kadar kulüpte kalmasını güvence altına almak amacıyla, maaşını İngiliz oyuncununkiyle eşitlemeye, yani 14 milyon eurodan 25 milyon euroya çıkarmaya çalışıyor.

Fransız oyuncuyu ikna etmek için kullanılan argümanlar arasında, bu maaş artışının önümüzdeki yaz yürürlüğe girecek olması yer alıyor.

Olise'ye gelince, temel talebi, mevcut sözleşmesinde yer almayan bir madde olan serbest kalma bedeli şartının bulunması.

Alman gazetesine göre, bu amaçla 200 milyon euroluk bir bedelin belirlenmesi makul kabul ediliyor; zira Fransız oyuncunun geleceği hâlâ belirsizliğini korurken, Real Madrid durumu yakından takip ediyor.

Ayrıca Liverpool da Olise'nin durumunu büyük bir ilgiyle izliyor. Bayern Münih ise bu belirsizliği bir an önce gidermeye çalışıyor. Max Eberl kısa süre önce, kulübün hedefinin en geç önümüzdeki yaza kadar oyuncunun sözleşmesini 2029 sonrasına uzatma fikrine açık olup olmadığını öğrenmek olduğunu belirtmişti.

Bayern Münih'in işleri hızlandırmak için her türlü nedeni var; zira Olise sezona sadece yedi maçta sekiz gol atıp dört asist yaparak kendini takımın en öne çıkan yıldızlarından biri olarak kanıtladı ve piyasa değeri şu anda 170 milyon euro.



