Bayern Münih, Olise ve Kimmich, Atalanta maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle UEFA soruşturması altında

Bayern Münih oyuncuları Michael Olise ve Joshua Kimmich, geçen Salı günü Bergamo'da 6-1 galip geldikleri Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta'ya karşı aldıkları sarı kartlar nedeniyle soruşturma altına alındı.





KARAR - UEFA, iki oyuncunun karıştığı ve kartlara yol açan olayları inceliyor: Fransız oyuncu, skor 6-0 iken bir köşe vuruşunu geciktirdiği için sarı kart gördü; Alman oyuncu ise 82. dakikada kendi yarı sahasında bir serbest vuruşu 45 saniyeden fazla sürünce sarı kart gördü. Her ikisi de sarı kart sınırında olduğundan, Monako'daki rövanş maçında forma giyemeyecek: New Balance Arena'daki maçın sonucunun büyük ölçüde belli olduğu göz önüne alındığında, çeyrek finallere sarı kart sınırından çıkmak için bilerek kart görmeye karar verdikleri düşünülüyor.