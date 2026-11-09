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Barcelona, Bayern Münihli Jonathan Tah için girişimde bulunmuş görünüyor ve stoperi yaklaşan kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Sky'ın haberine göre Barca, bu konuda bir ön görüşme talebinde bile bulundu. Sportif direktör Deco öncülüğündeki Katalan ekibi, altyapısından yetişen 19 yaşındaki Pau Cubarsi ile birlikte savunmanın merkezinde görev yapacak deneyimli bir stoper arıyor.

Sky'a göre Tah, Barcelona'nın yakından ilgilendiği adaylardan biri. Şu anda Cubarsi'nin yanında çoğunlukla Gerard Martin görev yaparken Eric Garcia daha çok sağ bekte oynuyor. Stoperdeki bir diğer seçenek ise Andreas Christensen.

Barcelona, Jonathan Tah'ı daha önce de istemiş miydi?

Tah, geçtiğimiz yıllarda da zaman zaman Barca'nın gündemine gelmişti. Geçen yılın yazında Bayer Leverkusen'den Bayern Münih'e transfer olmadan önce Alman millî futbolcunun 2025 ilkbaharında bir dönem Barcelona'ya transfer olması muhtemel görülüyordu.

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Peki Tah, gecikmeli de olsa İspanya şampiyonunun formasını giyecek mi? Sky'a göre en azından ocak ayı için böyle görünmüyor. Habere göre Bayern, Münih'teki sözleşmesi 2029'a kadar süren 30 yaşındaki oyuncuyu göndermeyi şu anda hiç düşünmüyor.

Getty Images

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Tah, kulübün gelecek planlarında önemli bir yere sahip. Savunmacının da şu anda FCB'den ayrılma yönünde hiçbir isteği yok. Aksine, Säbener Straße'de kendini çok iyi hissediyor ve rekor şampiyonla geçirdiği ilk sezonda teknik direktör Vincent Kompany'nin takımında üstlendiği önemli role yeniden kavuşmaya odaklanmak istiyor.

Jonathan Tah, Bayern Münih'te eski önemine yeniden kavuşmak istiyor

Tah, 2025/26 sezonunda Dayot Upamecano ile birlikte savunmanın merkezindeki tartışmasız ikiliyi oluştururken Min-Jae Kim son dönemde onun yerini almak için giderek daha güçlü bir rakip hâline geldi. Örneğin Tah, RB Leipzig (6-1) ve Borussia Dortmund'a (2-2) karşı oynanan önemli Bundesliga maçlarında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. Arsenal ile oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli karşılaşmada (2-2) ise ancak ikinci yarıda oyuna girdi.

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Buna rağmen 53 kez millî formayı giyen oyuncu hâlâ sık sık sahaya çıkıyor; 2026/27 sezonunda şu ana kadar tüm kulvarlarda 13 maçta görev aldı. Tah şu anda Almanya Millî Takımı'nın kampında. Takımıyla cuma günü Uluslar Ligi'nde deplasmanda Sırbistan'a karşı oynayacak.