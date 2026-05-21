1908'in Perşembe günü yazdığına göre, Givairo Read, Manchester City'nin ilgisinden etkilenmiş durumda. İngiliz devi, Feyenoord'un 19 yaşındaki sağ bekini kadrosuna katmak için en avantajlı konumda bulunuyor.

Read'in Feyenoord formasıyla son maçını oynamış olma ihtimali yüksek. Hollanda genç milli takım oyuncusu, 5 gol ve 11 asistle tamamladığı 54 resmi maçla kariyerini noktalayacak gibi görünüyor.

Read'in Bayern Münih ve Manchester City tarafından takip edildiği uzun süredir biliniyordu. Sonuncu kulüp, oyuncunun tercihi.

Read, Manchester City'de yeni bir teknik direktörün yönetiminde daha çabuk şans bulacağını düşünüyor. The Citizens, Rico Lewis ve Matheus Nunes ile rekabet edebilecek yeni bir sağ bek arayışında.

Amsterdamlı oyuncu, Manchester City'nin ilgisinden gurur duyuyor. Read'in bu sezon çeşitli sakatlıklarla boğuşması, Premier League'in ikincisi tarafından sorun olarak görülmüyor.

Rotterdamlı taraftar sitesine göre, Feyenoord bu üst düzey yetenek için rekor bir bedel hedefliyor. "Söylentilere göre, ilgilenen bir kulüp Read'i De Kuip'ten ayırmak için 40 milyon avrodan fazla para ödemek zorunda kalacak."

Read'in Feyenoord ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre, kanat bekinin şu anki değeri 25 milyon avro.